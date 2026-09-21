Vício em apostas representa 8 a cada 100 atendimentos em rede de acolhimento no ES

Mais de 250 pessoas já procuraram a Rede Abraço, em 2026, em busca de tratamento para dependência de apostas on-line e jogos de azar. Oito a cada 100 atendimentos são de pessoas viciadas em jogos.





O serviço começou a ser oferecido neste ano, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Sesd), do governo do Espírito Santo, e está presente nos três Centros de Acolhimento da Rede Abraço: em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.





Atualmente, a maioria do público acolhido por esses centros é de dependentes de álcool ou outras drogas. “Mas, a cada mês, mais pessoas procuram nossos serviços em busca de ajuda por conta dos jogos on-line e de apostas”, afirma Carlos Lopes, subsecretário estadual de Políticas sobre Drogas.