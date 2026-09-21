Vício em apostas representa 8 a cada 100 atendimentos em rede de acolhimento no ES

Mais de 250 pessoas já procuraram a Rede Abraço, em 2026, em busca de tratamento para dependência de apostas on-line e jogos de azar. Oito a cada 100 atendimentos são de pessoas viciadas em jogos.
O serviço começou a ser oferecido neste ano, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Sesd), do governo do Espírito Santo, e está presente nos três Centros de Acolhimento da Rede Abraço: em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.
Atualmente, a maioria do público acolhido por esses centros é de dependentes de álcool ou outras drogas. “Mas, a cada mês, mais pessoas procuram nossos serviços em busca de ajuda por conta dos jogos on-line e de apostas”, afirma Carlos Lopes, subsecretário estadual de Políticas sobre Drogas.
Não tínhamos uma estimativa de pessoas que íamos atender. Mas o número cresce a cada mês. E durante a Copa do Mundo foi ainda maior
Carlos Lopes, subsecretário Estadual de Políticas sobre Drogas
Foram 87 novos atendimentos para esse tipo de dependência realizados somente em junho e julho deste ano, período da Copa do Mundo de futebol. Entre janeiro e agosto de 2026, foram contabilizados 250 acolhimentos, o correspondente a quase 8% das 3.282 pessoas atendidas pela Rede Abraço.
Segundo o subsecretário, grande parte desse grupo procura o serviço por questões financeiras. “Entendemos que a compulsão por jogos apresenta características muito semelhantes às dependências químicas. Muitas vezes o prejuízo financeiro é o que leva a pessoa a procurar ajuda, mas nosso trabalho é tratar a raiz emocional do problema”, destaca.
Além do número de pessoas pedindo ajuda para o tratamento da dependência, também há um outro indicador que vem crescendo, ano após ano, no país: o de afastamentos do trabalho relacionados à dependência em jogo e aposta on-line. O número, por sinal, dobrou de 2024 para 2025.
Os dados do Ministério da Previdência Social (MPS) já identificam o vício em jogo e a mania de jogo e apostas entre os códigos para solicitação de benefício por incapacidade temporária. Foram 333 afastamentos registrados em 2025, contra 166 em 2024. Nos três anos anteriores, esse número era ainda menor: 36 em 2023, 11 em 2022 e 10 em 2021.
No Espírito Santo, segundo o MPS, o primeiro caso de afastamento por conta de dependência em jogo foi registrado em 2024. Já em 2025, esse número saltou de um para oito registros.
O Procon-ES também vem registrando novos números, por conta da dependência em jogos e apostas. Desde 2025, o órgão estadual registrou 18 atendimentos relacionados exclusivamente às apostas. Principalmente sobre a dificuldade ou o atraso na devolução de valores por parte da plataforma. “O consumidor ganha, tenta sacar o dinheiro, mas não consegue”, explica o gerente de atendimento Paulo Roberto da Silva Filho.
Porém, há outros casos de procura por parte dos consumidores quando vão ao Procon-ES para falar das bets. “Muitos têm receio ou vergonha de relatar os problemas que passaram a ter após começarem a usar esses aplicativos. E chegam até nós já endividados, com empréstimos altos e precisando de ajuda”, diz o gerente de atendimento.
Eles falam das dívidas de cartão de crédito, mas não falam que é por conta de aposta. Se endividam, pedem empréstimo e, na hora de dizer o motivo, ficam envergonhados
Paulo Roberto da Silva Filho, gerente de Atendimento do Procon-ES
Nesses casos, cabe ao Procon-ES orientar os consumidores sobre seus direitos nas relações de consumo com essas plataformas de apostas on-line. “As empresas devem oferecer atendimento adequado, apresentar regras claras, proteger os dados pessoais e assegurar a devida reparação em caso de falhas na prestação do serviço”, explica Paulo Roberto.
Durante os atendimentos individuais, o Procon-ES consegue colher as reclamações mais detalhadas e entender que as dívidas vieram das apostas. O Procon-ES também alerta para os riscos das apostas on-line e orienta que a atividade não seja encarada como solução financeira, especialmente diante das possíveis consequências do uso descontrolado para a vida financeira e o bem-estar do consumidor.
O atendimento na Rede Abraço é realizado por uma equipe multiprofissional e inclui acompanhamento ambulatorial, além de avaliação psicossocial, com escuta qualificada que permite compreender padrões comportamentais, prejuízos financeiros, emocionais e sociais ligados à compulsão.
E o serviço ainda prevê suporte e orientação aos familiares impactados, sendo destinado a pessoas a partir de 14 anos de idade. “Estamos tratando esse tema como deve ser tratado: um problema de saúde pública que afeta a pessoa em situação de dependência e toda sua família e comunidade ao redor”, alerta o subsecretário.
A Rede Abraço atende a dependentes de álcool e outras drogas desde 2013. E o acolhimento para pessoas com dependência em aplicativos on-line e jogos de azar começou em janeiro deste ano.
O atendimento é gratuito nos três Centros de Atendimento da Rede Abraço, sem precisar de encaminhamento ou agendamento prévio. Basta ir até um dos locais e pedir ajuda. Os espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Confira os endereços dos centros de atendimento:
- Vitória
Endereço: Rua Treze de Maio, nº 47, no Centro
- Cachoeiro de Itapemirim
Endereço: Rua Dr. Raulino de Oliveira, nº 56, no Centro.
- Linhares
Endereço: Avenida Hans Schmoger, nº 333, no bairro Nossa Senhora da Conceição
Entre as pessoas que buscaram ajuda por conta de jogos de azar e apostas on-line, segundo o subsecretário Carlos Lopes, a maioria é de homens, com dois terços do grupo, e de jovens adultos, com idade entre 25 e 44 anos. Mais de 65% estão nessa faixa etária, sendo 35% entre 25 e 34 anos e 30,5% entre 35 e 44 anos.
Os mais jovens também são atendidos pelo governo do Estado. Atualmente, dos 250 acolhimentos realizados, quase 9% têm entre 18 e 24 anos. E há registro de cinco adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos.
Não existe um perfil único. Essa dependência pode atingir qualquer pessoa, incluindo homens e mulheres, jovens e idosos. Até adolescentes
Carlos Lopes subsecretário Estadual de Políticas Sobre Drogas
As pessoas que buscam ajuda na Rede Abraço são acolhidas por assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, psiquiatras e médicos clínicos. “E também podem receber auxílio jurídico, caso seja necessário, sendo encaminhados ao Procon-ES ou à Defensoria Pública”, explica Lopes.
Para o subsecretário, esse serviço se tornou necessário para a população capixaba mais vulnerável e também um dos principais desafios contemporâneos para o poder público. E a Rede Abraço, além de acolher as pessoas com quadros já instalados de transtorno ou mania em jogos de azar e apostas on-line, também atua na prevenção junto àquelas que demonstram os primeiros sinais do comportamento compulsivo.