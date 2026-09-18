Polícia encontra duas toneladas de maconha em carga de repolho em SC

A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal encontraram duas toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de repolhos na rodovia BR-280, em Rio Negrinho (SC).

O flagrante aconteceu na quarta-feira (16) durante uma operação conjunta das duas corporações.

Segundo a polícia, ao ser abordado o motorista do caminhão apresentou documentos sobre o transporte de hortaliças de Foz do Iguaçu (PR) para Florianópolis (SC).

No compartimento de carga, no entanto, a equipe percebeu que os vegetais tinham aspecto envelhecido e estavam armazenados de forma inadequada para o consumo.

A carga passou a ser considerada suspeita e os agentes fizeram uma vistoria detalhada no baú, onde encontraram a droga. As duas toneladas de maconha estavam entre as caixas de repolhos, em 2.739 tabletes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa foi uma das maiores apreensões de droga do ano em Santa Catarina.

O motorista do caminhão foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil de São Bento do Sul. Os policiais dizem que ele receberia R$ 15 mil para entregar a maconha em Florianópolis.