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Drogas

Polícia encontra duas toneladas de maconha em carga de repolho em SC

No compartimento de carga a equipe percebeu que os vegetais tinham aspecto envelhecido e estavam armazenados de forma inadequada para o consumo

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 14:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2026 às 14:07
Policiais observam carga de maconha apreendida em Santa Catarina Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal encontraram duas toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de repolhos na rodovia BR-280, em Rio Negrinho (SC).
O flagrante aconteceu na quarta-feira (16) durante uma operação conjunta das duas corporações.
Segundo a polícia, ao ser abordado o motorista do caminhão apresentou documentos sobre o transporte de hortaliças de Foz do Iguaçu (PR) para Florianópolis (SC).
No compartimento de carga, no entanto, a equipe percebeu que os vegetais tinham aspecto envelhecido e estavam armazenados de forma inadequada para o consumo.
A carga passou a ser considerada suspeita e os agentes fizeram uma vistoria detalhada no baú, onde encontraram a droga. As duas toneladas de maconha estavam entre as caixas de repolhos, em 2.739 tabletes.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa foi uma das maiores apreensões de droga do ano em Santa Catarina.
O motorista do caminhão foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil de São Bento do Sul. Os policiais dizem que ele receberia R$ 15 mil para entregar a maconha em Florianópolis.
O suspeito vai responder por tráfico de drogas, com pena de cinco a 15 anos de prisão em caso de condenação judicial.

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