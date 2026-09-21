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Cartão-postal

Monumento Vitória 360º ganha nova pintura assinada por artista de Cachoeiro de Itapemirim

Intervenção usa formas geométricas e tons de azul e turquesa para dialogar com a paisagem da capital capixaba
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 09:52

Nova versão do "Vitória 360°" pintada em tons que combinam com a paissagem local
Nova versão do "Vitória 360°" pintada em tons que combinam com a paissagem local Raí Bolzan

Um dos cartões-postais mais conhecidos de Vitória está de cara nova. O Monumento Vitória 360º, localizado na Curva da Jurema, na Enseada do Suá, recebeu uma nova pintura em comemoração aos 475 anos de Vitória. Comemorada no início de setembro (8), a intervenção artística foi assinada pelo artista capixaba Raí Bolzan.


Iniciada no dia 3 de setembro, a obra cobre as sete peças que compõem a escultura com uma composição de formas geométricas em diferentes tons de azul e turquesa, combinando com as cores da paisagem ao redor, como o mar, o céu, a orla da capital e sua bandeira. A pintura foi feita com tinta spray e levou três dias para ser concluída.


Criado pelo designer Zota Coelho e doado ao município, o “Vitória 360º” foi inaugurado em 7 de setembro de 2017, em homenagem aos 466 anos da capital. A escultura é formada por sete peças que utilizam a técnica da anamorfose: vistas do ângulo certo, elas formam o nome da cidade, “Vitória”. Entregue originalmente na cor branca, o monumento nasceu com a proposta de receber, ao longo do tempo, a assinatura de diferentes artistas.


O artista responsável pela nova pintura, Raí Bolzan, é natural de Cachoeiro de Itapemirim e começou sua trajetória nas ruas ainda jovem. Com forte presença no cenário capixaba, transita entre telas, murais e obras monumentais, com um estilo próprio, detalhista e expressivo, tendo a tinta spray como linguagem característica. 

Pintar o Vitória 360º no aniversário da cidade é uma honra, pois representa um espaço tão conhecido pelos moradores e por quem visita a cidade

Raí Bolzan

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