Yuri Falcão conquista ouro no Sul-Americano de Boxe com nocaute em Santa Fé

Yuri “The Chosen” Falcão conquistou a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe 2026, na Argentina. Sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, o capixaba venceu o uruguaio Santiago Cardozo por nocaute e ficou com o título da categoria até 65 kg do boxe masculino.
Depois de um primeiro round equilibrado, com leve vantagem para Yuri, o brasileiro voltou para o segundo assalto disposto a definir a luta. Aos 1min25s do fim do round, Yuri encaixou um golpe de esquerda no queixo de Cardozo, que caiu e não conseguiu sequer deixar o ringue sozinho. O uruguaio precisou ser retirado de maca.
Com o nocaute, Yuri garantiu o ouro para o Brasil. O triunfo também confirmou a boa campanha do boxeador em Santa Fe. Na estreia, ele venceu o panamenho Cristofer Vargas por pontos e, na semifinal, superou o venezuelano Joser Medina.