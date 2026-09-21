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Orgulho

Yuri Falcão conquista ouro no Sul-Americano de Boxe com nocaute em Santa Fé

Sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, brasileiro derruba uruguaio Santiago Cardozo no segundo round e garante título na categoria até 65 kg

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 10:34

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

21 set 2026 às 10:34
Yuri Falcão conquista ouro no Sul-Americano de boxe
Reprodução/Redes Sociais

Yuri “The Chosen” Falcão conquistou a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe 2026, na Argentina. Sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, o capixaba venceu o uruguaio Santiago Cardozo por nocaute e ficou com o título da categoria até 65 kg do boxe masculino.


Depois de um primeiro round equilibrado, com leve vantagem para Yuri, o brasileiro voltou para o segundo assalto disposto a definir a luta. Aos 1min25s do fim do round, Yuri encaixou um golpe de esquerda no queixo de Cardozo, que caiu e não conseguiu sequer deixar o ringue sozinho. O uruguaio precisou ser retirado de maca.


“É uma felicidade enorme ser campeão Sul-Americano em 2026. Quero agradecer a todos os brasileiros que torceram e vibraram comigo. Esse ouro é nosso. Também quero agradecer à Alessandra, que esteve comigo nessa etapa, fez um trabalho essencial e foi muito importante para essa conquista. Agora é seguir juntos e buscar mais títulos”, disse Yuri por meio das suas redes sociais.


Yuri Falcão nocauteia uruguaio e é ouro nos Jogos Sul-Americanos
Reprodução/Redes Sociais

Com o nocaute, Yuri garantiu o ouro para o Brasil. O triunfo também confirmou a boa campanha do boxeador em Santa Fe. Na estreia, ele venceu o panamenho Cristofer Vargas por pontos e, na semifinal, superou o venezuelano Joser Medina.


Yuri Falcão, de 65 kg, segue assim os passos da família no boxe. Esquiva foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, enquanto Yamaguchi conquistou o bronze na mesma edição. Agora, Yuri acrescenta uma medalha de ouro sul-americana à trajetória dos Falcão no esporte.
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