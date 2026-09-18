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Entrevista

Viviane Mosé traz peça que une filosofia e poesia a Vitória neste sábado (19)

Em cartaz no Teatro Universitário, espetáculo mistura filosofia, poesia, teatro e dança e marca o retorno da pensadora capixaba à cidade natal
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 15:48

Capixaba conhecida por como filosofa e poetisa agora entra no mundo do teatro com montagem inédita Zacky Barreto

Unindo poesia e filosofia à arte teatral, Viviane Mosé está de volta à sua cidade natal com a inédita “Um Sim à Vida”. A peça chega a Vitória neste sábado (19), no Teatro da Ufes, em Goiabeiras, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no site Meu Bilhete.


O espetáculo relaciona a história da vida na Terra com a trajetória de uma pessoa comum, colocando em contraste a imensidão do universo e a experiência humana de existir. A partir dessa relação, a montagem aborda temas como a finitude, a solidão, a fragilidade e as diferentes formas de encarar a própria vida.


Em entrevista ao HZ, Viviane comentou sobre a construção da peça, a aventura no mundo do teatro e sua relação com o Espírito Santo.


Para construir a apresentação, Viviane entrelaça dois de seus livros: “A espécie que sabe – do Homo sapiens à crise da razão” e “Meu braço esquerdo”. A partir das obras, a filósofa transforma reflexões sobre a condição humana em uma experiência que mistura teatro, poesia, filosofia e dança. A proposta do espetáculo é provocar o público a refletir sobre a própria existência.


Ela conta que o espetáculo é resultado de um trabalho que vem desenvolvendo há anos. Desde que fazia parte do quadro “Ser ou não ser”, do Fantástico, Viviane buscava uma forma de transmitir conhecimento ao vivo e de maneira acessível a todos.

Sempre escrevi poemas, desde antes de me alfabetizar, brincava de combinar palavras pelo som. Sempre gostei de palavras. Mas as questões humanas, as perguntas sem resposta, sobre a existência e seus mistérios sempre me instigaram

Viviane Mosé Filósofa, poeta e psicanalista

Viviane Mosé nasceu em Vitória e é filósofa, poeta e psicanalista. A capixaba ficou conhecida em todo o Brasil com a série “Ser ou não ser”, que escreveu e apresentou no “Fantástico”, da TV Globo, entre 2005 e 2006. Ela também foi comentarista do “Encontro com Fátima Bernardes” e da rádio CBN, onde participou durante seis anos do quadro “Liberdade de Expressão”.


Ela comenta que, mesmo tendo trabalhado por anos na comunicação, o teatro possui uma grande importância em sua vida e que escolheu voltar aos palcos depois da pandemia como forma de se alegrar em um momento difícil.


Viviane conta que sair de Vitória já adulta, aos 27 anos, e ter se desenvolvido profissionalmente no Espírito Santo foi essencial para sua carreira, pois toda a sua base é capixaba.


“Além da vida cultural e artística, aqui fiz teatro, aprendi a arte do poema falado, enfim. Cheguei ao Rio pronta. Sou uma poeta e uma pensadora capixaba. Me orgulho muito disso”, comenta Viviane.


Viviane Mosé já vem percorrendo o Brasil com a peça e se emociona ao lembrar que, após uma apresentação no Rio de Janeiro, ouviu de uma professora da UFRS elogios à obra, que classificou como o “futuro da educação”.


Sobre voltar à cidade natal, a filósofa comenta que sente muito orgulho de trazer pela primeira vez ao Espírito Santo a peça que idealizou durante tanto tempo. 

Eu vou ficar muito honrada em ver que a minha cidade reconhece o meu trabalho. Tudo o que um artista, um escritor quer é ser amado por sua cidade. Pra mim estar trazendo este trabalho pra Ufes é um modo de dizer muito obrigada, o trabalho que fizemos juntos, o investimento deu certo


SERVIÇO

"Um Sim a Vida"

Estrelado: Viviane Mosé

Horário: 21h

Local: Teatro da UFES; Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória

Ingressossite Meu Bilhete

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