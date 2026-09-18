Viviane Mosé traz peça que une filosofia e poesia a Vitória neste sábado (19)

Unindo poesia e filosofia à arte teatral, Viviane Mosé está de volta à sua cidade natal com a inédita “Um Sim à Vida”. A peça chega a Vitória neste sábado (19), no Teatro da Ufes, em Goiabeiras, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no site Meu Bilhete.
O espetáculo relaciona a história da vida na Terra com a trajetória de uma pessoa comum, colocando em contraste a imensidão do universo e a experiência humana de existir. A partir dessa relação, a montagem aborda temas como a finitude, a solidão, a fragilidade e as diferentes formas de encarar a própria vida.
Em entrevista ao HZ, Viviane comentou sobre a construção da peça, a aventura no mundo do teatro e sua relação com o Espírito Santo.
Para construir a apresentação, Viviane entrelaça dois de seus livros: “A espécie que sabe – do Homo sapiens à crise da razão” e “Meu braço esquerdo”. A partir das obras, a filósofa transforma reflexões sobre a condição humana em uma experiência que mistura teatro, poesia, filosofia e dança. A proposta do espetáculo é provocar o público a refletir sobre a própria existência.
Ela conta que o espetáculo é resultado de um trabalho que vem desenvolvendo há anos. Desde que fazia parte do quadro “Ser ou não ser”, do Fantástico, Viviane buscava uma forma de transmitir conhecimento ao vivo e de maneira acessível a todos.
Sempre escrevi poemas, desde antes de me alfabetizar, brincava de combinar palavras pelo som. Sempre gostei de palavras. Mas as questões humanas, as perguntas sem resposta, sobre a existência e seus mistérios sempre me instigaram
Viviane Mosé Filósofa, poeta e psicanalista
Viviane Mosé nasceu em Vitória e é filósofa, poeta e psicanalista. A capixaba ficou conhecida em todo o Brasil com a série “Ser ou não ser”, que escreveu e apresentou no “Fantástico”, da TV Globo, entre 2005 e 2006. Ela também foi comentarista do “Encontro com Fátima Bernardes” e da rádio CBN, onde participou durante seis anos do quadro “Liberdade de Expressão”.
Ela comenta que, mesmo tendo trabalhado por anos na comunicação, o teatro possui uma grande importância em sua vida e que escolheu voltar aos palcos depois da pandemia como forma de se alegrar em um momento difícil.
Viviane conta que sair de Vitória já adulta, aos 27 anos, e ter se desenvolvido profissionalmente no Espírito Santo foi essencial para sua carreira, pois toda a sua base é capixaba.
“Além da vida cultural e artística, aqui fiz teatro, aprendi a arte do poema falado, enfim. Cheguei ao Rio pronta. Sou uma poeta e uma pensadora capixaba. Me orgulho muito disso”, comenta Viviane.
Viviane Mosé já vem percorrendo o Brasil com a peça e se emociona ao lembrar que, após uma apresentação no Rio de Janeiro, ouviu de uma professora da UFRS elogios à obra, que classificou como o “futuro da educação”.
Sobre voltar à cidade natal, a filósofa comenta que sente muito orgulho de trazer pela primeira vez ao Espírito Santo a peça que idealizou durante tanto tempo.
Eu vou ficar muito honrada em ver que a minha cidade reconhece o meu trabalho. Tudo o que um artista, um escritor quer é ser amado por sua cidade. Pra mim estar trazendo este trabalho pra Ufes é um modo de dizer muito obrigada, o trabalho que fizemos juntos, o investimento deu certo
"Um Sim a Vida"
Estrelado: Viviane Mosé
Horário: 21h
Local: Teatro da UFES; Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
Ingressos: site Meu Bilhete
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