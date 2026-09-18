Viviane Mosé traz peça que une filosofia e poesia a Vitória neste sábado (19)

Unindo poesia e filosofia à arte teatral, Viviane Mosé está de volta à sua cidade natal com a inédita “Um Sim à Vida”. A peça chega a Vitória neste sábado (19), no Teatro da Ufes, em Goiabeiras, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no site Meu Bilhete.





O espetáculo relaciona a história da vida na Terra com a trajetória de uma pessoa comum, colocando em contraste a imensidão do universo e a experiência humana de existir. A partir dessa relação, a montagem aborda temas como a finitude, a solidão, a fragilidade e as diferentes formas de encarar a própria vida.





Em entrevista ao HZ, Viviane comentou sobre a construção da peça, a aventura no mundo do teatro e sua relação com o Espírito Santo.





Para construir a apresentação, Viviane entrelaça dois de seus livros: “A espécie que sabe – do Homo sapiens à crise da razão” e “Meu braço esquerdo”. A partir das obras, a filósofa transforma reflexões sobre a condição humana em uma experiência que mistura teatro, poesia, filosofia e dança. A proposta do espetáculo é provocar o público a refletir sobre a própria existência.





Ela conta que o espetáculo é resultado de um trabalho que vem desenvolvendo há anos. Desde que fazia parte do quadro “Ser ou não ser”, do Fantástico, Viviane buscava uma forma de transmitir conhecimento ao vivo e de maneira acessível a todos.