Curso gratuito orienta consumidores sobre direitos e riscos das bets

Consumidores interessados em entender melhor seus direitos no mercado de apostas esportivas podem participar de um curso gratuito sobre as chamadas bets. A capacitação é oferecida pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), em parceria com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, e conta com apoio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





O curso “Direitos dos consumidores-apostadores e as bets: além do jogo” é realizado on-line e aborda o funcionamento do mercado de apostas de quota fixa, os direitos dos consumidores e os cuidados relacionados ao jogo responsável, à saúde mental e à saúde financeira.





As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro, conforme divulgado pelo MPES. Os participantes aprovados recebem certificado digital.





A capacitação é dividida em cinco módulos:





• Módulo 1: O que são apostas de quota fixa, histórico e funcionamento desse mercado;

• Módulo 2: Navegando no ambiente .bet.br – Seus direitos;

• Módulo 3: Navegando no ambiente .bet.br – O jogo responsável;

• Módulo 4: Navegando no ambiente .bet.br – Sua saúde mental;

• Módulo 5: Navegando no ambiente .bet.br – Sua saúde financeira.