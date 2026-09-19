Enem: como treinar o foco e vencer a maratona dos textos longos

A técnica de deep work – ou trabalho profundo, na tradução para o português – consiste em períodos de concentração intensa e livre de distrações. De acordo com o pesquisador, estudos recentes mostram a eficácia de exercícios de atenção plena tanto para o desempenho cognitivo quanto para o fortalecimento do córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pelo controle e pela tomada de decisões.





"Exercícios de concentração ajudam a melhorar a distração e diminuir os níveis de ansiedade, principalmente em pessoas que têm a tendência de ficar muito tempo com telas", afirma.





Sonia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, reforça que o consumo exagerado de vídeos curtos e informações nas redes sociais tem consequências para o cérebro adulto e, ainda mais, para o cérebro em desenvolvimento de crianças e adolescentes.





Ela cita a proibição do uso de celulares em sala de aula como uma medida que já vem sendo adotada em diversas escolas e países como forma de reduzir essa distração.





Na prática, os dois especialistas recomendam blocos de estudo de cerca de 20 minutos, seguidos de pausas curtas de cinco a dez minutos, aumentando progressivamente a duração dos períodos de concentração ao longo das semanas.





"O trabalho na academia é uma boa comparação: a pessoa começa com uma determinada carga e, quando percebe, já consegue assumir mais carga, ficando mais forte e tendo melhores resultados. Esse é um exercício bastante interessante para a escola aplicar", recomenda Sonia.





O celular deve ficar fisicamente afastado do ambiente de estudo, e não apenas desligado ao lado do estudante.





"Se você deixar o celular do lado, mesmo de cabeça para baixo, e tiver alguma notificação, o cérebro já começa a ter esse processamento para tentar identificar o que chega", explica Jader.





Sonia Dias confirma que há estudos que mostram que só o celular vibrando dentro da mochila, apenas perto do estudante, já causa de dez a 15 minutos de distração, mesmo que ele não veja a mensagem.





Segundo os especialistas, o processo deve ser encarado como um desmame gradual do vício em estímulos rápidos e não como uma recompensa imediata. Com o tempo, o cérebro passa a associar o estudo a uma recompensa futura, como a aprovação em um vestibular ou concurso.





É bom também ficar atento à prática. Passar muitas horas com os olhos no material de estudo não é sinônimo de concentração efetiva, alerta Jader. Ele recomenda a chamada leitura ativa.





Depois de ler um trecho, o estudante deve tentar explicar o conteúdo em voz alta para outra pessoa ou anotar, sem consultar o texto, o que conseguiu reter.