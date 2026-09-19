Por que o cachorro rói móveis e objetos? Veja 7 dicas para lidar com o comportamento

Em vez de concentrar a educação apenas na correção, o tutor deve orientar o cachorro sobre quais atitudes são esperadas dele. “Mais do que corrigir comportamentos inadequados, o tutor precisa mostrar quais comportamentos são desejados. Não adianta mostrar um sapato destruído horas depois e esperar que o cachorro entenda por que está sendo repreendido. O mais eficiente é ensinar e reforçar o comportamento adequado no momento em que ele acontece. O objetivo não é apenas dizer ‘não’, mas mostrar ao animal o que ele pode fazer”, orienta a especialista em comportamento animal .