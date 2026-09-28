Mais de 66 mil famílias vivem em déficit habitacional na Grande Vitória

Mas as quatro prefeituras não informaram um número que aponte a quantidade de famílias que aguardam por habitação social. A Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) da Serra, por exemplo, explicou que a falta dessa informação está associada à ausência de seleção ou cadastro no programa Serra Mais Moradia, uma vez que este permanece em fase de planejamento e estruturação.





A Sehab, por sinal, recebeu a manifestação de interesse de 385 famílias por unidades habitacionais. Mas, como o programa está em fase de planejamento e estruturação, incluindo o levantamento da demanda habitacional para subsidiar futuras ações e empreendimentos habitacionais, a prefeitura ainda não abriu seleção nem cadastro para o programa Serra Mais Moradia e, por isso, não consegue mensurar a demanda real por habitação na cidade.