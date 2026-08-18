A cada 5 famílias, uma vive em imóvel precário ou sofre para pagar aluguel no ES

O Espírito Santo tem 137.612 famílias em déficit habitacional. Isso significa que, a cada cinco famílias, uma vive em habitação com condições precárias ou com pelo menos 30% da renda familiar impactada pelo aluguel.





Por sinal, o aluguel é o principal motivo para a família estar em déficit habitacional. Dados levantados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a partir de informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), mostram que essa é a situação de 127.783 famílias.