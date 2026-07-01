Projeto para antigo IAPI virar moradia popular é retomado em Vitória

A perspectiva de transformar o prédio do antigo IAPI em moradia popular foi lançada em 2018. O imóvel foi cedido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em novembro daquele ano, para a Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHabita-ES) fazer as intervenções necessárias para a ocupação de 106 famílias.

A entidade iria realizar as obras com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), mas a contratação de novos empreendimentos havia sido suspensa, por meio de portaria, três meses antes da cessão. Assim, não haveria dinheiro para a associação conduzir o projeto e, pouco mais de dois anos depois e muita negociação, o prédio foi devolvido à União.

Em 2023, o Edifício Getúlio Vargas voltou a entrar em lista para virar moradia popular, junto a outros prédios da União pelo país que deveriam ser destinados à habitação. Em outubro de 2024, a SPU autorizou, mais uma vez, que a reforma do imóvel fosse conduzida pela AHabita-ES e a presidente da entidade, Maria da Penha de Souza, chegou a assinar a carta de anuência, lhe dando a posse do prédio. No entanto, o processo não foi concluído.

O Ministério das Cidades explica, em nota, que para participar do Minha Casa Minha Vida - Entidades, os interessados devem se habilitar como Entidade Organizadora (EO), nos termos de duas portarias do órgão: 861/2023 e 1.017/2025.

Ainda segundo o ministério, a habilitação, destinada a verificar a qualificação técnica e a regularidade institucional, é realizada por meio do Sistema Atender Habitação, da Caixa Econômica Federal, que é agente financeiro do programa, e está condicionada à apresentação de proposta de empreendimento habitacional para seleção, conforme previsto na portaria 927/2023.

"Importante esclarecer que a proposta da Habita-ES não foi selecionada à época pelo Ministério das Cidades , por insuficiência de documentação. A entidade chegou a ser selecionada em chamamento público realizado pela SPU em 2023, com base no regramento disposto pela portaria 3.859/2023, mas não teve sua proposta enquadrada na Caixa, por falta de documentos, saindo, portanto, da concorrência pelo imóvel da União", diz o ministério.

O órgão federal acrescenta que a entidade organizadora selecionada em 2025, a UMMP-ES, foi a única proposta enquadrada e, portanto, aprovada para conduzir o projeto do Edifício Getúlio Vargas.

Em 2017, o prédio chegou a ser ocupado por mais de 300 famílias, que foram de lá retiradas por decisão judicial. No ano seguinte, começaram os processos para ocupar o imóvel com moradia popular. O prédio do antigo IAPI, construído no final da década de 1950, abrigou alguns dos principais serviços de atendimento à saúde até ser desocupado, por volta de 2007. Desde então, enfrenta situação de abandono e sofre com a ação do tempo . Até árvores e grama já nasceram em suas janelas.







