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Vitória

Prédio do antigo IAPI é ocupado por moradores durante chuva forte

O prédio é de responsabilidade da Superintendência de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES). Segundo o órgão, o prédio já foi desocupado

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 21:54

Publicado em 

17 out 2017 às 21:54
O prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, foi ocupado novamente na noite desta segunda-feira (16). Desta vez, moradores de rua buscaram proteção contra a chuva no local. Na manhã desta terça-feira (17), alguns dos ocupantes explicaram que estavam pegando chuva e não tinham onde se abrigar.
Prédio do antigo IAPI, em Vitória, é ocupado por moradores de rua durante chuva forte
Eles arrancaram tapumes e também um pequeno muro de blocos de concreto que fechava o espaço e entraram. Segundo o grupo de moradores de rua, não havia muitas pessoas ocupando o espaço.
O prédio é de responsabilidade da Superintendência de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES). Segundo o órgão, o prédio já foi desocupado na manhã desta terça-feira (17). “A SPU-ES já está providenciando o fechamento do local, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (18)”, explicou a nota enviada à imprensa.
Outras ocupações
 
Em maio deste ano o prédio foi ocupado por um grupo de famílias sem teto. O grupo era o mesmo que, antes, havia ocupado uma área particular conhecida como "Fazendinha", e, depois, a Casa do Cidadão.
A Superintendência de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), à qual pertence o imóvel, pediu uma reintegração de posse no prédio, que aconteceu mais de dois meses depois, em julho.

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