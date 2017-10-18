Prédio do antigo IAPI é ocupado por moradores durante chuva forte

O prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, foi ocupado novamente na noite desta segunda-feira (16). Desta vez, moradores de rua buscaram proteção contra a chuva no local. Na manhã desta terça-feira (17), alguns dos ocupantes explicaram que estavam pegando chuva e não tinham onde se abrigar.

Your browser does not support the audio element. Prédio do antigo IAPI, em Vitória, é ocupado por moradores de rua durante chuva forte

Eles arrancaram tapumes e também um pequeno muro de blocos de concreto que fechava o espaço e entraram. Segundo o grupo de moradores de rua, não havia muitas pessoas ocupando o espaço.

O prédio é de responsabilidade da Superintendência de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES). Segundo o órgão, o prédio já foi desocupado na manhã desta terça-feira (17). “A SPU-ES já está providenciando o fechamento do local, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (18)”, explicou a nota enviada à imprensa.

Outras ocupações

Em maio deste ano o prédio foi ocupado por um grupo de famílias sem teto. O grupo era o mesmo que, antes, havia ocupado uma área particular conhecida como "Fazendinha", e, depois, a Casa do Cidadão.