Prédio do antigo IAPI entra em lista para virar moradia popular

O Edifício Getúlio Vargas, mais conhecido antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões do Industriários (IAPI), no

, está na lista de imóveis da União que serão destinados a moradia popular. No total, o

mapeou 500 bens, entre prédios, terrenos e galpões, a serem destinados para habitação, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais.