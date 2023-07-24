Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Centro de Vitória

Prédio do antigo IAPI entra em lista para virar moradia popular

Edifício Getúlio Vargas é um dos 500 prédios do país que serão destinados para habitação, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 18:24

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 jul 2023 às 18:24
Antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões do Industriários (IAPI), localizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Prédio do IAPI fica em frente à Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Edifício Getúlio Vargas, mais conhecido antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões do Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, está na lista de imóveis da União que serão destinados a moradia popular. No total, o governo federal mapeou 500 bens, entre prédios, terrenos e galpões, a serem destinados para habitação, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais. 
A informação sobre a inclusão do Edifício Getúlio Vargas no programa Democratização dos Imóveis da União é do jornal O Globo. O prédio tem 13 andares e fica em frente à Praça Costa Pereira e ao lado do Teatro Carlos Gomes.
O programa está sendo desenvolvido pelo Ministério da Gestão e tem como meta entregar esses ativos a prefeituras, famílias de baixa renda ou ao setor privado até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026.
Em entrevista a O Globo, a ministra Esther Dweck afirma que os prédios já edificados — o que é o caso do IAPI — podem ser reformados para virar habitação popular. Além disso, boa parte dos imóveis precisará passar pelo chamado “retrofit”, uma ampla reforma para modernização de estrutura, instalações, iluminação e fachada.
Prédio do antigo IAPI entra em lista para virar moradia popular

Histórico

O Edifício Getúlio Vargas começou a ser construído no final da década de 1950. Mais conhecido como prédio do IAPI, chegou a abrigar alguns dos principais serviços de atendimentos à saúde.
Por volta de 2007, o prédio foi desocupado. Desde então, enfrenta situação de abandono e sofre com a ação do tempo. Até árvores e grama já nasceram em suas janelas.
Em 2017, o prédio chegou a ser ocupado por mais de 300 famílias, que foram de lá retiradas por decisão judicial. Em 2018, foi decidido que o imóvel seria convertido em moradia popular.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sem financiamento, prédio do IAPI volta à União e frustra plano de ocupação em Vitória

Prédio do IAPI: situação de abandono e destruição. Veja vídeo e fotos

Sem dinheiro para obra, prédio do IAPI pode ser retomado por União

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Vitória (ES) governo federal Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios
Imagem de destaque
Saúde do fígado: musculação pode reduzir riscos de doenças hepáticas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados