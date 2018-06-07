Prédio do antigo IAPI é cercado com tapumes e arame farpado no Centro

Marquise foi fechada no prédio do IAPI Crédito: Vitor Jubini

O prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) teve a entrada, logo abaixo da marquise, interditada no Centro de Vitória. Segundo quem mora na região, a intervenção começou há mais ou menos uma semana. Tapumes e arame farpado foram colocados para evitar o acesso a moradores de rua e usuários de drogas que ficam no local.

O prédio pertence à Superintendência de Patrimônio da União (SPU). Em março deste ano foi anunciado que o edifício será destinado ao programa de moradias populares. Quem cuidará das obras é a ONG Ahabitaes - credenciada pelo Ministério das Cidades - por meio de um edital público pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU). O credenciamento das famílias será feito pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Em junho do ano passado, o prédio foi ocupado por 156 famílias. A SPU conseguiu na Justiça Federal o direito de reintegração de posse. Na época, os ocupantes alegaram que viviam de aluguel e que a maioria estava sem emprego. As famílias sem moradia se mudaram para outro prédio particular, também no Centro da Capital.

O bancário Rogério de Souza, de 52 anos, caminha pela região todos os dias de manhã e tem medo de algo cair enquanto ele passa pelas ruas do entorno do edifício. Para ele, não adianta só fechar o prédio. Deveria reformar o prédio porque tem pedaços de vidro caindo das janelas na rua, correndo risco de atingir as pessoas. Deveriam reformar o prédio e não só fechar. O número de desabrigados precisando de um abrigo é muito grande. Vemos situações com essa, de gente morando do lado do teatro por não ter para onde ir, salientou. Assista ao vídeo abaixo:

A dona de casa Maria Helena Pereira de Figueiredo, de 55 anos, concorda com o fechamento, pois acredita que o espaço pode servir para abrigar criminosos. Acho muito perigosa essa situação. O Centro não merece isso. Eu amo o Centro. Essa praça tão bonita, com o teatro do lado e uma construção abandonada. Imagina o que os turistas vão achar disso? Nós não suportamos isso, ponderou.

NOTA DA SPU

O edifício Getúlio Vargas (ex-IAPI), de propriedade da União, foi declarado em dezembro de 2017 como de interesse público e destinado a projeto habitacional para abrigar 98 famílias de baixa renda. Foi realizado um processo seletivo e a Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHABITA/ES) foi a escolhida para desenvolver o projeto habitacional, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida- Entidades. Aprovado o projeto e obtido o financiamento via Caixa Econômica Federal, a Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) fará a cessão do imóvel para a AHABITA/ES.

Até que o projeto seja aprovado e possam ser iniciada obras de reforma do prédio, suas entradas foram fechadas para evitar ocupações irregulares ou invasões.

MORADORES DE RUA AO LADO DA INTERDIÇÃO