Jovem é preso após furtar pares tênis de corrida em shopping de Vila Velha

Um jovem de 23 anos foi preso após furtar quatro pares de tênis de corrida, avaliados em R$ 1.749,96, de uma loja em um shopping no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (26).





Segundo a Polícia Militar, João Vitor Machado da Silva comprou uma bermuda no estabelecimento e, ao tentar deixar a loja, o sistema antifurto foi acionado. Durante uma averiguação inicial, nenhum produto foi encontrado com ele. No entanto, o alarme continuou disparando.





Questionado por um segurança do shopping, o suspeito confessou que estava com os pares de tênis dentro de uma mochila.





Aos policiais militares que atenderam à ocorrência, o suspeito relatou que pretendia vender os calçados durante a 35ª edição da Dez Milhas Garoto, que foi realizada no domingo (27).





O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado em flagrante por furto mediante fraude e encaminhado ao sistema prisional.