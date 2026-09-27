35ª edição das Dez Milhas Garoto é sucesso nas ruas de Vitória e Vila Velha

O capixaba mais rápido das Dez Milhas foi Jonilson Prates, de 43 anos, que completou a prova em 55 minutos e 46 segundos. A representante feminina do Espírito Santo mais veloz foi Viviane Alves da Silva, com tempo de uma hora, 8 minutos e 9 segundos.





Na categoria dos colaboradores da Garoto, Diogão de Moraes foi o vencedor no masculino, junto de Fabiana Domiciano, do feminino. Leonardo de Melo foi destaque na categoria PCD envolvendo os cadeirantes, e completou o percurso na primeira colocação, com 44 minutos e 24 segundos.



