35ª edição das Dez Milhas Garoto é sucesso nas ruas de Vitória e Vila Velha

O último domingo de setembro ganhou um ar especial a partir das 6h da manhã, quando foi dada a largada da 35ª edição das Dez Milhas Garoto. O percurso começou em Vitória, na Praia de Camburi e cumpriu os 16,1 km até a Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.
O evento foi marcado pela participação de corredores de diferentes níveis e com diferentes histórias. Englobando atletas de alta performance, corredores casuais e até mesmo velocistas fantasiados, a prova aconteceu debaixo de um sol forte, com calor notável.
Entre os participantes da categoria de elite, a brasileira Núbia de Oliveira foi campeã pelo segundo ano consecutivo entre as mulheres, enquanto C venceu no masculino. O segundo colocado foi o brasileiro Giovani dos santos, com distância de 17 segundos para o primeiro, que é 13 anos mais novo.
O capixaba mais rápido das Dez Milhas foi Jonilson Prates, de 43 anos, que completou a prova em 55 minutos e 46 segundos. A representante feminina do Espírito Santo mais veloz foi Viviane Alves da Silva, com tempo de uma hora, 8 minutos e 9 segundos.
Na categoria dos colaboradores da Garoto, Diogão de Moraes foi o vencedor no masculino, junto de Fabiana Domiciano, do feminino. Leonardo de Melo foi destaque na categoria PCD envolvendo os cadeirantes, e completou o percurso na primeira colocação, com 44 minutos e 24 segundos.
Confira todos os vencedores das Dez Milhas Garoto:
- Elite masculino: Nicolas Kiptoo (48 minutos e 15 segundos)
- Elite feminino: Núbia de Oliveira (59 minutos e 39 segundos)
- Categoria PCD Cadeirante: Leonardo de Melo (44 minutos e 24 segundos)
- Capixaba masculino: Jonilson Prates (55 minutos e 46 segundos)
- Capixaba feminino: Viviane Alves da Silva (uma hora, 8 minutos e 37 segundos)
- Colaborador masculino: Diogão de Moraes (uma hora, 3 minutos e 2 segundos)
- Colaborador feminino: Fabiana Domiciano (uma hora, 14 minutos e 16 segundos)