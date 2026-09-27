Os dividendos da integridade informacional: o valor de saber

Não nos falta informação. Nunca tivemos tanta. No entanto, em todo o mundo, as pessoas lutam para responder às perguntas mais simples: O que realmente aconteceu? Quem decidiu o quê? É verdade?





Este é o paradoxo da nossa era. As sociedades mais conectadas da história também estão entre as mais vulneráveis ​​à confusão, à manipulação e à desconfiança. A informação circula mais rápido do que a responsabilidade. Os algoritmos recompensam a indignação em detrimento da precisão. A inteligência artificial gera falsidades plausíveis em larga escala. Num ambiente como este, o direito de saber não é apenas uma questão de transparência; é a essência da liberdade.





Sem uma compreensão precisa do que está acontecendo e do que está sendo feito em seu nome, a névoa do engano se adensa e os malfeitores podem enganar impunemente.

A sociedade é mais vulnerável quando o acesso à informação é negado.





A Access Now e a coalizão #KeepItOn documentaram 313 interrupções da internet em 52 países em 2025, o maior número já registrado. As interrupções bloqueiam o jornalismo, silenciam comunidades e negam às pessoas informações potencialmente vitais.