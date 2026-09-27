Homem é morto a tiros dentro de banheiro de bar em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros dentro do banheiro de um bar no bairro Glória, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento realizava um evento com música ao vivo no momento do crime.





Os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O proprietário do local relatou que a vítima havia sido baleada no banheiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação não divulgou outros detalhes da investigação.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia e para, posteriormente, ser liberado à família. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas anonimamente pelo telefone 181, pelo site do Disque-Denúncia ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.