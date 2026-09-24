Buscas por idosa desaparecida em São Mateus ganham reforço aéreo

As buscas por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, desaparecida desde sábado (19), ganharam o reforço do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) nesta quinta-feira (25). A idosa mora no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a filha, Jany Kuster, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos.
Além da equipe aérea, os trabalhos contam com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal, a Guarda Civil Municipal e dois guarda-vidas. As buscas se concentraram na região do Bosque da Praia, em Guriri, conforme informou o Corpo de Bombeiros.
Os agentes procuraram por Venilda nas áreas de mata e levantaram informações de câmeras de videomonitoramento. Apesar dos esforços, a idosa ainda não foi localizada.
O Corpo de Bombeiros destaca que as buscas continuarão na sexta-feira (25). O Notaer afirma que atuará novamente caso seja acionado.
A família descreve Venilda como uma pessoa tranquila, que precisa de assistência em algumas atividades do dia a dia. A idosa também faz uso contínuo de medicamentos para diabetes.
Antes de desaparecer, Venilda estava em casa com o filho e o genro. Ela vestia uma bermuda e uma blusa com estampa de onça. Segundo a família, em determinado momento, o genro deixou o portão destrancado, e a idosa saiu da residência.
Imagens de câmeras de segurança registraram Venilda caminhando em direção à região do Bosque da Praia na noite do sábado (19). A Polícia Civil informou que realiza buscas pela idosa, que ainda não foi localizada. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).