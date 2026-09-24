Buscas por idosa desaparecida em São Mateus ganham reforço aéreo

As buscas por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, desaparecida desde sábado (19), ganharam o reforço do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) nesta quinta-feira (25). A idosa mora no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a filha, Jany Kuster, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos.





Além da equipe aérea, os trabalhos contam com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal, a Guarda Civil Municipal e dois guarda-vidas. As buscas se concentraram na região do Bosque da Praia, em Guriri, conforme informou o Corpo de Bombeiros.





Os agentes procuraram por Venilda nas áreas de mata e levantaram informações de câmeras de videomonitoramento. Apesar dos esforços, a idosa ainda não foi localizada.





O Corpo de Bombeiros destaca que as buscas continuarão na sexta-feira (25). O Notaer afirma que atuará novamente caso seja acionado.