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Feminicídio

Homem é condenado a 33 anos de prisão por matar esposa em Montanha

Crime ocorreu em novembro de 2024; segundo a acusação, vítima tentava se separar e sofria ameaças do réu

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 16:04

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

22 set 2026 às 16:04
Homem é condenado a 33 anos de prisão por matar esposa em Montanha
Sérgio recebendo a condenação por matar esposa em Montanha Leitor A Gazeta

Sérgio Ricardo Cavalhães dos Santos foi condenado, na segunda-feira (21), a 33 anos e nove meses de prisão por matar sua própria esposa a facadas em Montanha, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu em novembro de 2024, na residência do casal. A sentença, de primeira instância, determina o cumprimento da pena em regime fechado.


Representada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a acusação sustentou que o feminicídio ocorreu em contexto de violência doméstica. A denúncia também apontou o uso de meio cruel, diante da sequência de agressões sofridas pela vítima, Gislane Pereira Barros.


Em nota, a defesa de Sérgio, representada pelos advogados Dimas Damiani Júnior e Vitor Cavalheri, disse que respeita a decisão do Tribunal do Júri. Informou ainda que analisará tecnicamente a sentença e a sessão para avaliar as medidas processuais cabíveis, "sempre com respeito à vítima, aos seus familiares e às instituições que participaram do julgamento".

Vítima tentava se separar, mas era ameaçada pelo réu
Uma testemunha contou que a vítima já tentava se separar do companheiro.
Gislane tentava se separar de Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, mas ele nunca aceitou encerrar o relacionamento Reprodução | Redes Sociais

Gislane Pereira Barros foi assassinada em 9 de novembro de 2024, na residência onde morava, no bairro Ângelo Depolo. O padrasto dela, Romildo Effgen, presenciou o crime e contou aos policiais que o casal chegou em casa discutindo após uma festa. 


Durante a briga, Sérgio deu um soco no rosta da esposa. Em seguida, disse que buscaria uma faca na cozinha para matá-la. O padrasto relatou que fechou a porta, mas, como ela não tinha tranca, Sérgio conseguiu forçou a entrada. 


Na sequência, o réu golpeou Gislane nas costas e no pescoço. Ela morreu antes da chegada do socorro.


Depois do ataque, Sérgio fugiu de bicicleta. Ele foi localizado e preso no distrito de Vinhático, na zona rural de Montanha. Na ocasião, segundo a polícia, confessou o crime.


O padrasto de Gislane também disse à Polícia Militar que ela tentava se separar do réu, mas era ameaçada por ele. Segundo o relato, Sérgio dizia que mataria Gislane e familiares dela. Na época, o casal tinha dois filhos, de três e sete anos.

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