Homem é condenado a 33 anos de prisão por matar esposa em Montanha

Sérgio Ricardo Cavalhães dos Santos foi condenado, na segunda-feira (21), a 33 anos e nove meses de prisão por matar sua própria esposa a facadas em Montanha, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu em novembro de 2024, na residência do casal. A sentença, de primeira instância, determina o cumprimento da pena em regime fechado.





Representada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a acusação sustentou que o feminicídio ocorreu em contexto de violência doméstica. A denúncia também apontou o uso de meio cruel, diante da sequência de agressões sofridas pela vítima, Gislane Pereira Barros.





Em nota, a defesa de Sérgio, representada pelos advogados Dimas Damiani Júnior e Vitor Cavalheri, disse que respeita a decisão do Tribunal do Júri. Informou ainda que analisará tecnicamente a sentença e a sessão para avaliar as medidas processuais cabíveis, "sempre com respeito à vítima, aos seus familiares e às instituições que participaram do julgamento".