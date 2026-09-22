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Clima

Frente fria mantém ES sob alertas de chuvas e tempestades até quinta (24)

Em 43 cidades, alerta sobe para laranja nesta quarta-feira, com previsão de até 100 milímetros de chuva

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 15:51

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

22 set 2026 às 15:51
O alerta laranja é classificado como perigo potencial e deve afetar cerca de 43 municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (23) Reprodução | Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Uma frente fria avança sobre o Sudeste e muda o tempo em parte do Brasil nesta terça-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas de chuva — dois amarelos e um laranja — que se somam ao aviso já previsto para esta quarta-feira (23).


Em parte dos municípios, o nível de perigo para quarta-feira foi elevado de amarelo para laranja, e os alertas se estendem até quinta-feira (24). Ao todo, 43 cidades estão na área abrangida pelo aviso de acumulado de chuva (alerta laranja).


Segundo o órgão, o sistema frontal, formado pelo encontro de duas massas de ar com características diferentes, aumenta a instabilidade na região. No Espírito Santo, o Sul do Estado poderá registrar tempestades, enquanto o Norte deve permanecer com tempo firme.

Terça e quinta com alerta amarelo

De acordo com o Inmet, os novos avisos de perigo potencial (amarelo) são válidos nesta terça-feira (22) e quinta-feira (24), até as 23h59 em ambas as datas. Estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.


Confira os municípios sob alerta amarelo nesta terça-feira (22)

  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Fundão

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória


Confira os municípios sob alerta amarelo nesta quinta-feira (24):

  • Afonso Cláudio

  • Água Doce do Norte

  • Águia Branca

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Anchieta

  • Aracruz

  • Baixo Guandu

  • Barra de São Francisco

  • Brejetuba

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Ecoporanga

  • Fundão

  • Governador Lindenberg

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itarana

  • Iúna

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Mantenópolis

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Muniz Freire

  • Nova Venécia

  • Pancas

  • Rio Bananal

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São Domingos do Norte

  • São Gabriel da Palha

  • São Mateus

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Sooretama

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Pavão

  • Vila Valério

  • Vila Velha

  • Vitória

Alerta laranja vale para esta quarta-feira

Na quarta-feira (23), parte do Estado também estará sob alerta laranja. Das 70 cidades incluídas no alerta amarelo anunciado na segunda-feira (21), 43 também estão na área abrangida pelo aviso de acumulado de chuva, classificado como de perigo.


A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, segundo o Inmet. O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.


Confira os municípios sob alerta amarelo nesta quarta-feira (23):

  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • Laranja da Terra

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • São José do Calçado

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

Instruções

Enquanto os municípios capixabas estiverem sob alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. O órgão também orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.


Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59 de quarta-feira (21)

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