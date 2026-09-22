Frente fria mantém ES sob alertas de chuvas e tempestades até quinta (24)

Uma frente fria avança sobre o Sudeste e muda o tempo em parte do Brasil nesta terça-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas de chuva — dois amarelos e um laranja — que se somam ao aviso já previsto para esta quarta-feira (23).





Em parte dos municípios, o nível de perigo para quarta-feira foi elevado de amarelo para laranja, e os alertas se estendem até quinta-feira (24). Ao todo, 43 cidades estão na área abrangida pelo aviso de acumulado de chuva (alerta laranja).





Segundo o órgão, o sistema frontal, formado pelo encontro de duas massas de ar com características diferentes, aumenta a instabilidade na região. No Espírito Santo, o Sul do Estado poderá registrar tempestades, enquanto o Norte deve permanecer com tempo firme.