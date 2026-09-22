Frente fria mantém ES sob alertas de chuvas e tempestades até quinta (24)

Uma frente fria avança sobre o Sudeste e muda o tempo em parte do Brasil nesta terça-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas de chuva — dois amarelos e um laranja — que se somam ao aviso já previsto para esta quarta-feira (23).
Em parte dos municípios, o nível de perigo para quarta-feira foi elevado de amarelo para laranja, e os alertas se estendem até quinta-feira (24). Ao todo, 43 cidades estão na área abrangida pelo aviso de acumulado de chuva (alerta laranja).
Segundo o órgão, o sistema frontal, formado pelo encontro de duas massas de ar com características diferentes, aumenta a instabilidade na região. No Espírito Santo, o Sul do Estado poderá registrar tempestades, enquanto o Norte deve permanecer com tempo firme.
De acordo com o Inmet, os novos avisos de perigo potencial (amarelo) são válidos nesta terça-feira (22) e quinta-feira (24), até as 23h59 em ambas as datas. Estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Confira os municípios sob alerta amarelo nesta terça-feira (22)
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivacqua
Baixo Guandu
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Fundão
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São José do Calçado
São Roque do Canaã
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
Confira os municípios sob alerta amarelo nesta quinta-feira (24):
Afonso Cláudio
Água Doce do Norte
Águia Branca
Alegre
Alfredo Chaves
Alto Rio Novo
Anchieta
Aracruz
Baixo Guandu
Barra de São Francisco
Brejetuba
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Irupi
Itaguaçu
Itarana
Iúna
Jaguaré
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Mantenópolis
Marechal Floriano
Marilândia
Muniz Freire
Nova Venécia
Pancas
Rio Bananal
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos do Norte
São Gabriel da Palha
São Mateus
São Roque do Canaã
Serra
Sooretama
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória
Na quarta-feira (23), parte do Estado também estará sob alerta laranja. Das 70 cidades incluídas no alerta amarelo anunciado na segunda-feira (21), 43 também estão na área abrangida pelo aviso de acumulado de chuva, classificado como de perigo.
A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, segundo o Inmet. O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
Confira os municípios sob alerta amarelo nesta quarta-feira (23):
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivacqua
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
Laranja da Terra
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
São José do Calçado
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
Enquanto os municípios capixabas estiverem sob alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. O órgão também orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.