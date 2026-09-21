70 cidades do ES entram em alerta para tempestade, vento forte e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 70 municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (23). O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Veja as cidades sob alerta
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
A recomendação também é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.