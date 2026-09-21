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Duplo homicídio

Suspeito de envolvimento na morte de casal em São Mateus é preso em Vila Velha

Sergio de Jesus França tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado durante patrulhamento da Guarda Municipal em Riviera da Barra

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 set 2026 às 11:13
Sergio de Jesus França tinha um mandado de prisão em aberto
Sergio de Jesus França tinha um mandado de prisão em aberto Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Sergio de Jesus França, investigado pela Polícia Civil por envolvimento no assassinato de um casal em São Geraldo, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi preso em Vila Velha, na Grande Vitória. A prisão aconteceu no sábado (19), em Riviera da Barra. 


Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, Sergio, de 46 anos, foi localizado durante um patrulhamento da corporação. Ele estava na casa de uma parente e havia informado a ela que passaria alguns dias no local.  Ao perceber a presença dos agentes, o homem teria dito que havia “perdido” e acabou detido. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.


A relação entre a prisão e a investigação da morte do casal foi confirmada nesta segunda-feira (21) pela Polícia Civil.

Relembre o caso

Sara Júlia, de 22 anos, e Arnaldo Santos, de 25, foram encontrados mortos dentro do quarto da casa onde estavam, no último dia 1º de setembro. Segundo a Polícia Militaro portão principal do imóvel estava trancado, mas uma grade no lado esquerdo do muro, por onde uma pessoa poderia ter passado, estava quebrada.


Uma testemunha contou à PM que estava na casa do casal minutos antes do crime. Segundo o relato, Sara e Arnaldo haviam escutado assobios e visto um homem em uma área de mata, próximo a uma jaqueira, em frente à residência.


Diante da situação, a testemunha afirmou que ajudou o casal a trancar o imóvel e foi embora. Ainda segundo a PM, quando deixava a residência, uma motocicleta parou em frente ao local.


Já em casa, a testemunha continuou conversando com uma das vítimas pelo WhatsApp. Durante a conversa, ouviu os disparos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

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