Suspeito de envolvimento na morte de casal em São Mateus é preso em Vila Velha

Sara Júlia, de 22 anos, e Arnaldo Santos, de 25, foram encontrados mortos dentro do quarto da casa onde estavam, no último dia 1º de setembro. Segundo a Polícia Militar, o portão principal do imóvel estava trancado, mas uma grade no lado esquerdo do muro, por onde uma pessoa poderia ter passado, estava quebrada.





Uma testemunha contou à PM que estava na casa do casal minutos antes do crime. Segundo o relato, Sara e Arnaldo haviam escutado assobios e visto um homem em uma área de mata, próximo a uma jaqueira, em frente à residência.





Diante da situação, a testemunha afirmou que ajudou o casal a trancar o imóvel e foi embora. Ainda segundo a PM, quando deixava a residência, uma motocicleta parou em frente ao local.





Já em casa, a testemunha continuou conversando com uma das vítimas pelo WhatsApp. Durante a conversa, ouviu os disparos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.