Sem glúten, essa torta de carne com cebola é fácil de fazer e combina com o lanche da tarde

Para variar o lanche da tarde, a torta de carne com cebola é uma opção prática e saborosa. A receita combina uma massa macia com recheio de carne moída, cebola e outros vegetais. Nesta versão, a farinha de trigo é substituída por farinha de arroz, polvilho doce e amido de milho, ingredientes naturalmente sem glúten. Além de acrescentar sabor ao preparo, a carne moída é fonte de proteínas e ajuda a deixar a refeição mais completa.
A seguir, confira a receita de torta de carne com cebola sem glúten!
1. Torta de carne com cebola sem glúten
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de água
- Azeite para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Recheio
- 500 g de patinho moído
- 2 cebolas picadas
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 2 ovos cozidos picados
- 100 g de muçarela ralada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Finalização
- 2 colheres de sopa de parmesão ralado
- Salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a carne moída e cozinhe em fogo médio, mexendo até dourar e secar o excesso de líquido. Adicione a cenoura e o milho-verde e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo, misture os ovos cozidos, a salsinha e a muçarela e reserve até amornar.
Massa
Em um recipiente, adicione a farinha de arroz, o polvilho doce, o amido de milho, o sal e o fermento e misture. Em outro recipiente, bata os ovos com o azeite e o leite. Junte aos ingredientes secos e misture até incorporar. Acrescente a água aos poucos, mexendo até obter uma massa cremosa e espessa.
Montagem e finalização
Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, adicione e espalhe metade da massa. Distribua o recheio de carne moída com cebola por cima e cubra com o restante da massa, alisando a superfície com uma espátula. Polvilhe o parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 50 minutos, ou até dourar. Retire do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de cortar. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.