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Gastronomia

3 receitas de frango assado para deixar o jantar mais saudável e proteico

Com diferentes temperos e acompanhamentos, os preparos são opções práticas para aumentar o aporte de proteínas na refeição
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 18:54

Frango assado com abóbora e batata (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)
Frango assado com abóbora e batata Crédito: Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock

O frango é um ingrediente versátil e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Fonte de proteínas, combina com diferentes temperos e acompanhamentos, permitindo preparar refeições variadas para o jantar. Quando assado, o preparo também pode ser simples: basta temperar e levar ao forno enquanto os demais itens da refeição são organizados.

Para variar o cardápio da noite, confira três receitas de frango assado nutritivas e saborosas para o jantar!

1. Frango assado com abóbora e batata

Ingredientes

  • 4 sobrecoxas de frango sem pele
  • 1/2 abóbora cortada em fatias
  • 3 batatas cortadas em gomos
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica, alecrim seco e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com o alho, o suco de limão, sal, pimenta-do-reino, alecrim e páprica. Deixe pegar gosto por cerca de 20 minutos. Após, em uma assadeira, distribua as fatias de abóbora e os gomos de batata, regue com o azeite e tempere com um pouco de sal. Acomode o frango entre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, virando na metade do tempo, até tudo dourar e ficar macio. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Frango assado ao limão (Imagem: lucianstancae | Shutterstock)
Frango assado ao limão Crédito: Imagem: lucianstancae | Shutterstock

2. Frango assado ao limão

Ingredientes

  • 4 filés de peito de frango
  • Suco de 1 limão
  • Rodelas de 1 limão-siciliano
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída, ervas secas (orégano, tomilho) e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho, sal, pimenta-do-reino moída e as ervas secas. Disponha em um refratário, regue com o azeite e o caldo de legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até dourar e cozinhar por completo, regando com o próprio molho na metade do tempo para manter a suculência. Retire do forno, cubra cada peça com uma rodela de limão-siciliano e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Dica: o caldo de legumes forma um molho leve e saboroso; regar o frango durante o cozimento evita que ele resseque e mantém a carne macia.

3. Frango assado com ervas e mostarda

Ingredientes

  • 4 coxas de frango sem pele
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de mel
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de alecrim picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a mostarda, o mel, o alho, o azeite, o alecrim, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar uma marinada homogênea. Depois, envolva as coxas de frango nessa mistura e deixe descansar por cerca de 30 minutos na geladeira. Após, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, virando na metade do tempo, até dourar e ficar bem cozido. Sirva em seguida.

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