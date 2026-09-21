3 receitas de frango assado para deixar o jantar mais saudável e proteico

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com o alho, o suco de limão, sal, pimenta-do-reino, alecrim e páprica. Deixe pegar gosto por cerca de 20 minutos. Após, em uma assadeira, distribua as fatias de abóbora e os gomos de batata, regue com o azeite e tempere com um pouco de sal. Acomode o frango entre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, virando na metade do tempo, até tudo dourar e ficar macio. Finalize com salsinha e sirva em seguida.