Jogador é baleado antes de partida de futebol e tiros causam correria em Linhares

Um jogador de futebol foi baleado pouco antes de entrar em campo na região de Bagueira, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (20). Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram o antebraço esquerdo e o lado esquerdo da bacia da vítima, que não teve a idade divulgada.





O crime foi registrado por câmeras de segurança. No momento dos disparos, havia uma aglomeração de pessoas próximo ao campo de futebol. Houve correria após os tiros, e as pessoas deixaram o local. Nas imagens, não é possível identificar o atirador (assista acima).





A vítima contou aos policiais que participaria de uma partida e estava próxima ao vestiário com um amigo quando um homem se aproximou dos dois e, depois, deixou o local. Ainda segundo o relato, após algum tempo, o suspeito retornou e começou a atirar na direção do amigo.





Os dois correram para fugir, mas o suspeito passou a perseguir o jogador, que acabou baleado. Ele foi socorrido e levado para um hospital. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.