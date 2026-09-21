AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Vídeo mostra confusão

Jogador é baleado antes de partida de futebol e tiros causam correria em Linhares

Publicado em

21 set 2026 às 11:19

Um jogador de futebol foi baleado pouco antes de entrar em campo na região de Bagueira, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (20). Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram o antebraço esquerdo e o lado esquerdo da bacia da vítima, que não teve a idade divulgada.


O crime foi registrado por câmeras de segurança. No momento dos disparos, havia uma aglomeração de pessoas próximo ao campo de futebol. Houve correria após os tiros, e as pessoas deixaram o local. Nas imagens, não é possível identificar o atirador (assista acima).


A vítima contou aos policiais que participaria de uma partida e estava próxima ao vestiário com um amigo quando um homem se aproximou dos dois e, depois, deixou o local. Ainda segundo o relato, após algum tempo, o suspeito retornou e começou a atirar na direção do amigo. 


Os dois correram para fugir, mas o suspeito passou a perseguir o jogador, que acabou baleado. Ele foi socorrido e levado para um hospital. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência sexual

Homem é preso suspeito de sequestrar e estuprar jovem após festa em Rio Bananal

Publicado em 21/09/2026 às 11:52

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar uma jovem de 21 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada de 12 de setembro, após uma festa no município. Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu deixar o local e denunciar o caso após cumprir as exigências feitas pelo suspeito.


De acordo com o relato da vítima à polícia, ela foi perseguida de carro pelo suspeito após deixar o evento e teria sido obrigada a entrar no veículo. Em seguida, o homem a levou para o local onde morava e a manteve em cárcere. Ainda segundo o relato, o estupro teria ocorrido no imóvel.


Após a denúncia, policiais iniciaram as investigações e identificaram o suspeito. Ele foi localizado em casa, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência contra mulher

Mulher é encontrada dormindo na calçada após ser expulsa de casa pelo filho em Cariacica

Publicado em 21/09/2026 às 11:40
Delegacia Regional de Cariacica
Após encaminhamento à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, o suspeito foi levado ao sistema prisional do município. Ricardo Medeiros

Policiais militares acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Primavera, em Viana, na noite de domingo (20), se depararam com uma cena desoladora. Uma mulher, 55 anos, estava dormindo na calçada, coberta com um cobertor, porque havia sido agredida e expulsa de casa pelo filho, um homem de 33 anos. 


A equipe da Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) e, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima deitada na calçada, em frente à residência onde mora. De acordo com a mulher, o filho deu socos em seu braço direito e, em seguida, expulsou ela de casa. Em seu relato, ela afirmou ter medo de retornar ao imóvel e sofrer novas agressões e manifestou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra o filho. 


Durante a abordagem, já no interior da residência, o homem resistiu à prisão e, segundo a PM, os policiais precisaram empregar técnicas de defesa pessoal para contê-lo. Ainda conforme os oficiais, ele desacatou os militares ao chamá-los de “cachorro do governo” e teve que ser mantido algemado para preservar a própria integridade física e dos policiais.


O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional de Cariacica e, de acordo com a Polícia Militar, responderá pelos crimes de resistência e desacato, além das medidas previstas na Lei Maria da Penha. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

Link copiado com sucesso

Rafaela Gomes

Residente / [email protected]
Rafaela Gomes
Caparaó do ES

Ciclista morre após colisão com moto em Ibatiba; vídeo mostra acidente

Publicado em 21/09/2026 às 11:35

Um ciclista de 45 anos morreu após uma colisão com uma motocicleta na tarde de domingo (20), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento.


Segundo a Polícia Militar, o piloto da motocicleta contou aos policiais que o ciclista entrou de repente na rua e que não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os dois caíram no chão.


O ciclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um pronto atendimento. Depois, a equipe médica informou aos policiais que a vítima havia morrido em decorrência dos ferimentos.


A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Regional de Ibatiba.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente na ES 248

Motorista é preso após invadir contramão e matar motociclista em Linhares

Publicado em 21/09/2026 às 10:50
Acidente aconteceu na estrada de Pontal do Ipiranga, no domingo (20)
Alfredo Santana José, de 46 anos, conduzia a moto e morreu no local Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O motorista de um Fiat Siena, identificado como Jeferson da Silva, de 39 anos, foi preso após se envolver em um acidente que matou um motociclista na ES 248, estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (20). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o carro teria invadido a contramão e batido de frente com a motocicleta. Alfredo Santana José, de 46 anos, morreu no local.


Uma jovem de 20 anos que estava na garupa da moto foi arremessada com o impacto da batida. Ela sofreu fraturas no fêmur e na bacia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Rio Doce. No Fiat Siena também estava uma criança de quatro anos, que não ficou ferida.

Acidente aconteceu na rodovia ES 248, estrada de Pontal do Ipiranga, na tarde de domingo (20)
Moto conduzida por Alfredo Santana José foi atingida pelo carro dirigido por Jeferson da Silva
 Crédito: Leitor | AG

Segundo a PM, Jeferson apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool e sonolência. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, e os militares elaboraram um laudo de alteração da capacidade psicomotora.


O motorista também foi levado para atendimento médico no Hospital Geral de Linhares (HGL). Após ser liberado, foi conduzido à delegacia. O delegado Fabrício Lucindo informou à reportagem que Jeferson foi autuado por homicídio na direção de veículo automotor e por dirigir embriagado.


A reportagem de A Gazeta tenta contato da defesa de Jeferin e deixa este espaço aberto para manifestações.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista morre em acidente com carreta e carro na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 21/09/2026 às 09:10

Um motociclista morreu na noite de domingo (20) após se envolver em um acidente com uma carreta e um Hyundai HB20 na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma Honda Biz. A carreta envolvida na ocorrência não foi localizada.


O acidente aconteceu no km 383, na localidade de Capim Angola. As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o motociclista morreu no local. A perícia foi acionada às 23h27.


O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba também registrou a ocorrência e informou que a carreta não foi localizada. O tráfego no trecho foi liberado à 1h10 desta segunda-feira (21). 


corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Polícia Científica. 

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clima

Primavera começa nesta terça-feira (22) com calor acima da média no ES

Publicado em 21/09/2026 às 08:42
Média de temperatura no Brasil durante a primavera de 2026
Média de temperatura no Brasil durante a primavera de 2026 Crédito: Climatempo

A primavera começa às 21h05 desta terça-feira (22) e segue até 21 de dezembro, com previsão de temperaturas acima da média e chuva abaixo do normal em boa parte do Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempoos dias quentes e ensolarados devem predominar no Estado ao longo da estação.


A preocupação com o calor é maior neste ano por causa da influência do El Niño, considerado pelos institutos de meteorologia o mais intenso já registrado pela ciência desde 1950. O fenômeno aumenta a possibilidade de ocorrência de temperaturas extremas e de novos recordes de calor.


O mapa divulgado pela Climatempo indica que boa parte do Espírito Santo deve ter temperaturas acima da média durante a primavera. Já com relação à chuva, a previsão é de precipitação um pouco abaixo da média. 

Média de chuva no Brasil durante a primavera de 2026
Média de chuva no Brasil durante a primavera de 2026 Crédito: Climatempo
Pontos de atenção especiais na primavera 2026:
  • O excesso de calor e a irregularidade da chuva poderão comprometer a produtividade em muitas áreas do Sudeste do Brasil.
  • Os agricultores devem ter atenção redobrada para a necessidade de irrigação especialmente no período inicial da implantação da nova safra de grãos.
  • O risco de ondas de calor aumenta bastante em outubro, especialmente na segunda quinzena, e continua elevado em novembro e em dezembro.
  • Aumento do risco de alastramento de focos de fogo por causa do excesso de calor, dias de baixa umidade e falta de chuva.

Veja Também 

Cena inusitada chama atenção para o baixo nível do rio que favorece a formação das áreas de areia.

El Niño forte: ES terá mais calor e menos chuva na primavera

Imagem de destaque

Brasil pode sentir efeitos do 'super El Niño' na primavera; veja previsões para diferentes regiões

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte do ES

Homem é morto a tiros e encontrado debaixo de motocicleta em Rio Bananal

Publicado em 20/09/2026 às 19:11

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em Córrego São Francisco, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem vida debaixo de uma motocicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou o óbito. 


Testemunhas contaram que ouviram vários disparos e, ao se aproximar, encontraram o rapaz caído, com a moto sobre o corpo. Os suspeitos estavam em outra moto, que foi atingido pelo veículo do jovem após ele ser baleado. Um vídeo mostra a dupla retirando a motocicleta e fugindo em seguida (veja acima).


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.  


Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. As informações passadas pela comunidade podem ser essenciais para o avanço das investigações.     

Leia Mais 

Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados às margens de rio em Cachoeiro

Adolescente é vítima de falso sequestro e família transfere dinheiro no ES

Equipe de campanha de deputada do ES é atingida por explosivo caseiro em Cachoeiro

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Sul do ES

Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados às margens de rio em Cachoeiro

Publicado em 20/09/2026 às 18:56

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados por uma corda na região conhecida como Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado no início da tarde deste domingo (20). 


De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores da região acionaram a corporação após encontrar o corpo, que tinha marcas de violência, às margens do Rio Itapemirim, abaixo da ponte.


O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e não foi possível identificar a vítima.


A Polícia Científicas (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A ocorrência estava em andamento e não foram divulgados mais detalhes. 

Leia Mais

Adolescente é vítima de falso sequestro e família transfere dinheiro no ES

Equipe de campanha de deputada do ES é atingida por explosivo caseiro em Cachoeiro

Carro capota após colisão em cruzamento na Praia do Canto, em Vitória

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Extorsão

Adolescente é vítima de falso sequestro e família transfere dinheiro no ES

Publicado em 20/09/2026 às 18:50

Uma família viveu momentos de tensão na manhã deste domingo (20) após ser vítima de um golpe de falso sequestrono bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. 


Em entrevista concedida à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, o delegado Rômulo Carvalho Neto, da Polícia Civil (PC), relatou que suspeitos entraram em contato com uma adolescente pelo celular. Durante a ligação, uma mulher, se passando pela irmã dela, disse que a casa tinha sido invadida, que estava sendo mantida refém em um quarto e que a vítima precisava sair da residência, senão seria morta. Além disso, os criminosos pediram que ela não procurasse ninguém nem falasse com nenhum familiar.


Por meio de uma videochamada e da ferramenta de compartilhamento de tela, os criminosos monitoraram a adolescente. Depois que saiu de casa, orientaram a menina a dizer aos familiares que ela é que havia sido sequestrada e pedir que fizessem transferências bancárias. Diante da ameaça, a família realizou o pagamento. O valor não foi divulgado pela polícia. 

Posteriormente, a adolescente foi encontrada em uma padaria, ainda em contato telefônico com os criminosos, e a polícia foi acionada. Ela foi acolhida e levada à delegacia para prestar esclarecimentos. O delegado acredita que os suspeitos sejam de outro Estado e informou que parte do valor transferido já foi recuperada pela família. O caso será investigado.

Leia Mais 

Equipe de campanha de deputada do ES é atingida por explosivo caseiro em Cachoeiro

Carro capota após colisão em cruzamento na Praia do Canto, em Vitória

Conselhos do ES, Vitória e Funai: 19 mil vagas em concursos e seleções

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Norte do ES

Carro capota e deixa uma pessoa morta e três feridas na BR 101 em Ibiraçu

Publicado em 20/09/2026 às 14:53
Carro capotado na manhã deste domingo (20), na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta

Um homem de 81 anos morreu e três ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar. O acidente ocorreu por volta das 10h deste domingo (20), no km 211 da BR 101, zona rural de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. As vítimas que ficaram feridas são o motorista, um homem de 67 anos, e duas mulheres, de 65 e 58. 


A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que o tráfego foi totalmente interditado. Depois, foi iniciado o sistema pare e siga. O trânsito foi totalmente liberado às 13h57.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima seria encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.


A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado. 

Leia Mais

Criança atira no próprio braço ao manusear arma do tio PM em Guarapari

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto

Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto: "deu trabalho"

Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show

Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show

Imagem de destaque

Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados