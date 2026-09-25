Morre preso por tentativa de feminicídio na Bahia internado em UTI do ES

Morreu na noite de quinta-feira (24) Geovane Gonçalves Conceição, de 25 anos, preso por tentativa de feminicídio na Bahia. Ele estava internado sob escolta da Polícia Penal na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, desde a prisão, que aconteceu na segunda-feira (21).





A morte foi confirmada pelo delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré. Segundo as investigações, Geovane estava escondido no bairro Palmito, em Jaguaré, quando foi localizado no hospital após sofrer um acidente de moto no último fim de semana.





Ele era monitorado pelas forças de segurança da Bahia por suspeita de envolvimento em uma tentativa de feminicídio ocorrida em novembro de 2025. Havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Jurisdição Plena da Comarca de Nova Viçosa, na Bahia.