Mulher condenada por arquitetar morte do companheiro é presa em Vitória

Uma mulher de 31 anos, condenada pela morte de companheiro, foi presa na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Redenção, Vitória. Patrick Oliveira dos Santos, de 23 anos, foi assassinado em novembro de 2017, na Ilha das Caieiras, também na Capital.





Segundo a Polícia Civil, Kesia Edinolia Damazio Rocha foi responsável por arquitetar o crime e acabou condenada por homicídio qualificado. O mandado de prisão definitiva foi emitido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não havia mais possibilidade de recurso.





A corporação informou que Kesia ainda tem 22 anos de pena a cumprir, em regime fechado. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça.