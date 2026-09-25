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3 bebidas naturais para fortalecer o sistema imunológico durante a primavera

Nutricionista indica alimentos que fornecem nutrientes importantes para o organismo e explica como incluí-los no preparo de sucos e shots

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 16:15

Portal Edicase

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Publicado em 

25 set 2026 às 16:15
Shots, sucos e até a água são poderosos elementos para fortalecer a imunidade (Imagem: Estrada Anton | Shutterstock)
Shots, sucos e até a água são poderosos elementos para fortalecer a imunidade Crédito: Imagem: Estrada Anton | Shutterstock

Com mudanças bruscas de temperatura durante a primavera, alguns cuidados com a saúde ganham ainda mais atenção. Entre eles está manter uma alimentação variada e equilibrada, que ajuda a fornecer nutrientes importantes para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

“Quando nosso sistema imunológico está fortalecido e funcionando bem, ele protege o corpo contra infecções causadas por bactérias, vírus e fungos, por isso a boa alimentação se faz tão importante. Ele também é responsável pela boa recuperação do organismo, depois de uma grande gripe, por exemplo”, explica a nutricionista Clariana Colaço.

Ela lembra que alguns shots , sucos e até a água podem fazer parte de uma alimentação equilibrada e contribuir para a ingestão de nutrientes importantes para o funcionamento adequado do sistema imunológico. “Não podemos esquecer que todas essas dicas só funcionam com uma vida saudável 360 graus, com uma rotina de exercícios e boa hidratação. A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, para a absorção dos nutrientes e para a boa saúde intestinal que tem relação direta com a imunidade”, diz.

1 – Chá de limão com gengibre

O limão é fonte de vitamina C , que tem um importante papel no fortalecimento da imunidade. Já o gengibre é um superalimento que tem efeito anti-inflamatório e imunomodulador. Na hora do preparo, a nutricionista recomenda acrescentar também raspas da casca do limão. “Além de usar a fruta por inteiro, aumentamos a vitamina C no preparo”.

O suco verde é uma importante opção para aumentar a imunidade (Imagem: Kravets Misha | Shutterstock)
O suco verde é uma importante opção para aumentar a imunidade Crédito: Imagem: Kravets Misha | Shutterstock

2 – Suco verde

O famoso suco verde, já colocado na rotina diária de muitas pessoas, é uma boa opção para aumentar a imunidade. “Os vegetais verdes-escuros são fontes de ferro, isso todo mundo sabe, mas eles também são fontes de magnésio, cálcio e ácido fólico, que são muito importantes para imunidade”, lembra Clariana Colaço.

Aqui, você pode unir também, na preparação, uma fonte de vitamina C, como laranja, kiwi, acerola ou limão, eles podem até ser à base do suco. E use e abuse da couve inteira, até o talo. Pode acrescentar ou variar com espinafre e até salsinha. Também pode fazer um grande combo, acrescentando gengibre. Se preferir coar, sem problemas, só lembre de tomar imediatamente.

3 – Shot matinal

Voltando a falar do limão e do gengibre , os dois costumam ganhar espaço na alimentação quando o assunto é o cuidado com o sistema imunológico “Aqui, podemos fazer um shot matinal com 1 limão espremido, 15 gotas de própolis, 1 colher de café de gengibre em pó ou ralado fininho e 50 ml de água. Tome em jejum”.

Por Ana Carolina Baili

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