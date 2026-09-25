Ciclistas dividem espaço com carros em trecho de obras na Beira-Mar, em Vitória

A Semob informou que não há espaço físico disponível para a implantação de uma rota ciclável provisória. Segundo a secretaria, isso ocorre devido às características urbanísticas do local, que é limitado pela Baía de Vitória de um lado e pela Avenida Princesa Isabel no entorno imediato.





Por isso, a solução adotada foi direcionar os ciclistas para a calçada do lado dos edifícios. De acordo com a secretaria, a medida foi definida com base em critérios técnicos e de segurança e considera a necessidade de preservar ciclistas, pedestres e trabalhadores.





"Solução semelhante foi utilizada durante intervenções na ciclovia da Praia do Canto, nas proximidades das Pontes de Camburi, além de outros empreendimentos que exigiram a ocupação temporária de espaços destinados à circulação de ciclistas", exemplificou a prefeitura.





A administração municipal afirmou ainda que acompanha permanentemente as condições de circulação de pedestres e ciclistas nas áreas impactadas pelas obras e poderá promover ajustes operacionais quando necessário.