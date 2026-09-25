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Trânsito

Ciclistas dividem espaço com carros em trecho de obras na Beira-Mar, em Vitória

Com calçadão isolado por tapumes, prefeitura orienta ciclistas a utilizarem percurso alternativo pela calçada

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 16:49

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 set 2026 às 16:49

Com parte do calçadão da Avenida Beira-Mar interditada por causa das obras de revitalização da orla, ciclistas estão utilizando as faixas destinadas aos veículos para passar pelo trecho isolado por tapumes, no Centro de Vitória. O flagrante (veja no vídeo acima) mostra bicicletas circulando junto aos carros. Motoristas também relatam que há quem faça o percurso na contramão, de frente para os veículos. 


As obras começaram no dia 14 de setembroConforme divulgado pela administração municipal, o investimento previsto é de R$ 97,8 milhões, com prazo de execução de 24 meses.

Por conta do isolamento para obras no calçadão da Beira-Mar, ciclistas se arriscam trafegando pelas pistas ao lado dos carros
Por conta do isolamento para obras no calçadão da Beira-Mar, ciclistas se arriscam trafegando pelas pistas ao lado dos carros Fernando Madeira

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), informou que os ciclistas devem utilizar um percurso alternativo sinalizado. Segundo a secretaria, durante as intervenções, eles estão sendo direcionados para a calçada localizada no lado dos edifícios, onde a circulação ocorre separada do trânsito de veículos e das áreas operacionais da obra.


A orientação da Semob é que os ciclistas não trafeguem pelas faixas destinadas aos veículos no trecho em obras, especialmente na contramão, situação que, segundo a secretaria, aumenta o risco de acidentes.

Não há espaço para rota provisória para ciclista
Por conta do isolamento para obras no calçadão da Beira-Mar, ciclistas se arriscam trafegando pelas pistas ao lado dos carros
Ciclistas estão utilizando as faixas destinadas aos veículos para passar pelo trecho em obras Fernando Madeira

A Semob informou que não há espaço físico disponível para a implantação de uma rota ciclável provisória. Segundo a secretaria, isso ocorre devido às características urbanísticas do local, que é limitado pela Baía de Vitória de um lado e pela Avenida Princesa Isabel no entorno imediato.


Por isso, a solução adotada foi direcionar os ciclistas para a calçada do lado dos edifícios. De acordo com a secretaria, a medida foi definida com base em critérios técnicos e de segurança e considera a necessidade de preservar ciclistas, pedestres e trabalhadores. 


"Solução semelhante foi utilizada durante intervenções na ciclovia da Praia do Canto, nas proximidades das Pontes de Camburi, além de outros empreendimentos que exigiram a ocupação temporária de espaços destinados à circulação de ciclistas", exemplificou a prefeitura.


A administração municipal afirmou ainda que acompanha permanentemente as condições de circulação de pedestres e ciclistas nas áreas impactadas pelas obras e poderá promover ajustes operacionais quando necessário.

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