Ciclistas dividem espaço com carros em trecho de obras na Beira-Mar, em Vitória

Com parte do calçadão da Avenida Beira-Mar interditada por causa das obras de revitalização da orla, ciclistas estão utilizando as faixas destinadas aos veículos para passar pelo trecho isolado por tapumes, no Centro de Vitória. O flagrante (veja no vídeo acima) mostra bicicletas circulando junto aos carros. Motoristas também relatam que há quem faça o percurso na contramão, de frente para os veículos.
As obras começaram no dia 14 de setembro. Conforme divulgado pela administração municipal, o investimento previsto é de R$ 97,8 milhões, com prazo de execução de 24 meses.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), informou que os ciclistas devem utilizar um percurso alternativo sinalizado. Segundo a secretaria, durante as intervenções, eles estão sendo direcionados para a calçada localizada no lado dos edifícios, onde a circulação ocorre separada do trânsito de veículos e das áreas operacionais da obra.
A orientação da Semob é que os ciclistas não trafeguem pelas faixas destinadas aos veículos no trecho em obras, especialmente na contramão, situação que, segundo a secretaria, aumenta o risco de acidentes.
A Semob informou que não há espaço físico disponível para a implantação de uma rota ciclável provisória. Segundo a secretaria, isso ocorre devido às características urbanísticas do local, que é limitado pela Baía de Vitória de um lado e pela Avenida Princesa Isabel no entorno imediato.
Por isso, a solução adotada foi direcionar os ciclistas para a calçada do lado dos edifícios. De acordo com a secretaria, a medida foi definida com base em critérios técnicos e de segurança e considera a necessidade de preservar ciclistas, pedestres e trabalhadores.
"Solução semelhante foi utilizada durante intervenções na ciclovia da Praia do Canto, nas proximidades das Pontes de Camburi, além de outros empreendimentos que exigiram a ocupação temporária de espaços destinados à circulação de ciclistas", exemplificou a prefeitura.
A administração municipal afirmou ainda que acompanha permanentemente as condições de circulação de pedestres e ciclistas nas áreas impactadas pelas obras e poderá promover ajustes operacionais quando necessário.