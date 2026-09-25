3 tendências de cores de cabelo para a primavera 2026

Sim. Castanhos, alguns tons de loiro e diferentes versões de cobre podem ser conquistadas em casa, mas o resultado depende da cor atual e das condições dos fios. Por isso, antes de escolher a nuance, vale entender o que é possível alcançar e quais cuidados ajudam a chegar mais perto do resultado desejado. Se o cabelo está muito sensibilizado, elástico ou quebradiço, ou passou recentemente por outros procedimentos químicos, é importante avaliar se este é realmente o melhor momento para uma nova coloração.