Em live, colunistas de A Gazeta analisam 2ª rodada da pesquisa Quaest para governo e Senado no ES

Os colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas analisam nesta sexta-feira (25), em live a partir das 19h30, os resultados da nova rodada de pesquisas eleitorais com os números da corrida para o governo e Senado no Espírito Santo. A transmissão ao vivo terá veiculação nas redes sociais, no YouTube e no site de A Gazeta, além da plataforma Dailymotion.





O levantamento, do Instituto Quaest, foi contratado pela TV Gazeta. Os números serão divulgados em A Gazeta, no horário do Boa Noite ES, da TV Gazeta.





Na live, os colunistas de Política vão avaliar os dados da atual pesquisa e traçar um comparativo com os números da consulta anterior, divulgada no dia 27 de agosto.





Esta é a segunda consulta à população realizada após o início da campanha. Com 804 entrevistas em campo entre os dias 21 e 24 de setembro, a sondagem capta o desempenho dos candidatos nas sabatinas e também no debate de A Gazeta e CBN Vitória com três dos cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta, realizado no último dia 22.





O levantamento inédito apresentará ainda como está a disputa em possíveis cenários de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.



