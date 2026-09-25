Trechos do Contorno do Mestre Álvaro serão refeitos na Serra

Trechos do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, entrarão em obras a partir da próxima segunda-feira (28) para recuperação de segmentos do pavimento rígido da rodovia, inaugurada em 2023 após investimento de mais de R$ 500 milhões. Entre as intervenções previstas está a reforma das placas de concreto do sistema de drenagem do subleito, devido ao elevado volume de águas pluviais e às condições de tráfego da via.





Após a inauguração, a rodovia esteve sob a gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) até novembro de 2025, quando o trecho de 19,7 quilômetros foi transferido para a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo.





No entanto, a obra ainda está no período de garantia contratual, de modo que a empresa responsável pela implantação do empreendimento é quem fará os reparos, sob acompanhamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).





Não é a primeira vez que o trecho passa por reformas. No início deste ano, as pistas de concreto passaram por obras para correção de rachaduras e desníveis.