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A partir do dia 28

Trechos do Contorno do Mestre Álvaro serão refeitos na Serra

Intervenções começam na segunda-feira (28) e incluem recuperação do pavimento e do sistema de drenagem; serviços podem durar até 90 dias úteis

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 17:51

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 set 2026 às 17:51
Contorno do Mestre Álvaro passa por obras de reparo nas lajes de concreto
Contorno do Mestre Álvaro passa por obras de reparo nas lajes de concreto Ricardo Medeiros

Trechos do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, entrarão em obras a partir da próxima segunda-feira (28) para recuperação de segmentos do pavimento rígido da rodovia, inaugurada em 2023 após investimento de mais de R$ 500 milhões. Entre as intervenções previstas está a reforma das placas de concreto do sistema de drenagem do subleito, devido ao elevado volume de águas pluviais e às condições de tráfego da via.


Após a inauguração, a rodovia esteve sob a gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) até novembro de 2025, quando o trecho de 19,7 quilômetros foi transferido para a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo.


No entanto, a obra ainda está no período de garantia contratual, de modo que a empresa responsável pela implantação do empreendimento é quem fará os reparos, sob acompanhamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).


Não é a primeira vez que o trecho passa por reformas. No início deste ano, as pistas de concreto passaram por obras para correção de rachaduras e desníveis.

Obra será concluída em 90 dias

A preparação as novas intervenções começou na última segunda-feira (21), mas a recuperação do pavimento terá início efetivamente no dia 28, com a demolição dos primeiros segmentos que passarão por reforma.


Segundo a Ecovias Capixaba, na primeira etapa das obras também inclui a implantação de desvios e de sinalização provisória, a retirada de defensas metálicas e postes de iluminação, além da mobilização de equipamentos e equipes.


As alterações no tráfego serão realizadas de forma planejada, conforme a necessidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhará as intervenções.


“A previsão inicial é de conclusão dos serviços em até 90 dias úteis, contados a partir do início efetivo das frentes de trabalho. O prazo poderá ser ajustado conforme as condições encontradas durante a execução, uma vez que a recuperação também envolve a avaliação das camadas inferiores do pavimento à medida que os trechos forem abertos. As condições climáticas, especialmente durante o período chuvoso, também poderão influenciar o andamento dos trabalhos”, reforçou a Ecovias.

Desaceleração das obras prevista para o final do ano

Ainda conforme a concessionária, a partir de 11 de dezembro não estão previstas novas alterações nas frentes de intervenção nem mudanças nos desvios de tráfego durante o período de Natal. A medida busca manter as condições de circulação estabilizadas e devidamente sinalizadas.

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