Trechos do Contorno do Mestre Álvaro serão refeitos na Serra

Trechos do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, entrarão em obras a partir da próxima segunda-feira (28) para recuperação de segmentos do pavimento rígido da rodovia, inaugurada em 2023 após investimento de mais de R$ 500 milhões. Entre as intervenções previstas está a reforma das placas de concreto do sistema de drenagem do subleito, devido ao elevado volume de águas pluviais e às condições de tráfego da via.
Após a inauguração, a rodovia esteve sob a gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) até novembro de 2025, quando o trecho de 19,7 quilômetros foi transferido para a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo.
No entanto, a obra ainda está no período de garantia contratual, de modo que a empresa responsável pela implantação do empreendimento é quem fará os reparos, sob acompanhamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Não é a primeira vez que o trecho passa por reformas. No início deste ano, as pistas de concreto passaram por obras para correção de rachaduras e desníveis.
A preparação as novas intervenções começou na última segunda-feira (21), mas a recuperação do pavimento terá início efetivamente no dia 28, com a demolição dos primeiros segmentos que passarão por reforma.
Segundo a Ecovias Capixaba, na primeira etapa das obras também inclui a implantação de desvios e de sinalização provisória, a retirada de defensas metálicas e postes de iluminação, além da mobilização de equipamentos e equipes.
As alterações no tráfego serão realizadas de forma planejada, conforme a necessidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhará as intervenções.
“A previsão inicial é de conclusão dos serviços em até 90 dias úteis, contados a partir do início efetivo das frentes de trabalho. O prazo poderá ser ajustado conforme as condições encontradas durante a execução, uma vez que a recuperação também envolve a avaliação das camadas inferiores do pavimento à medida que os trechos forem abertos. As condições climáticas, especialmente durante o período chuvoso, também poderão influenciar o andamento dos trabalhos”, reforçou a Ecovias.
Ainda conforme a concessionária, a partir de 11 de dezembro não estão previstas novas alterações nas frentes de intervenção nem mudanças nos desvios de tráfego durante o período de Natal. A medida busca manter as condições de circulação estabilizadas e devidamente sinalizadas.