BB dá carência de até dois anos para produtor que renegociar dívidas

Produtores rurais e cooperativas do Espírito Santo que enfrentaram perdas na produção ou redução de renda nos últimos anos podem renegociar operações de crédito rural em condições especiais. As regras estão previstas na Medida Provisória (MP) nº 1.376/2026 e incluem carência de até dois anos e taxas de juros entre 5% e 12% ao ano, conforme as condições da linha de crédito.





A medida é voltada a produtores que tiveram prejuízos provocados por eventos climáticos ou perdas de mercado em duas ou mais safras entre 2019 e 2025. O prazo das operações renegociadas pode chegar a dez anos.





No Espírito Santo, o Banco do Brasil reforçou o atendimento nas agências para receber produtores interessados na renegociação. Segundo a instituição, equipes especializadas foram mobilizadas para analisar os casos e orientar os clientes sobre a adesão às condições previstas pela MP.





Atualmente, cerca de 5 mil operações estão na esteira de contratação do banco. O objetivo da renegociação é permitir que produtores reorganizem o fluxo de caixa, regularizem a situação financeira dos empreendimentos e retomem investimentos na atividade agropecuária.





“O Banco do Brasil conta com equipes preparadas para orientar os clientes sobre as condições da medida e agilizar os processos de adesão. Por isso, é fundamental buscar atendimento o quanto antes”, afirma Helton Leite, superintendente do Banco do Brasil no Espírito Santo.