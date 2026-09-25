AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Tá no Lucro
  • BB dá carência de até dois anos para produtor que renegociar dívidas
Agronegócio

BB dá carência de até dois anos para produtor que renegociar dívidas

Medida contempla perdas climáticas e de mercado registradas entre 2019 e 2025; financiamentos podem ter prazo de até dez anos

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 16:07

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

25 set 2026 às 16:07
Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café
Lavoura no Espírito Santo: perdas ou redução de renda podem ser atenuadas por renegociação de crédito
 Incaper/Divulgação

Produtores rurais e cooperativas do Espírito Santo que enfrentaram perdas na produção ou redução de renda nos últimos anos podem renegociar operações de crédito rural em condições especiais. As regras estão previstas na Medida Provisória (MP) nº 1.376/2026 e incluem carência de até dois anos e taxas de juros entre 5% e 12% ao ano, conforme as condições da linha de crédito.


A medida é voltada a produtores que tiveram prejuízos provocados por eventos climáticos ou perdas de mercado em duas ou mais safras entre 2019 e 2025. O prazo das operações renegociadas pode chegar a dez anos.


No Espírito Santo, o Banco do Brasil reforçou o atendimento nas agências para receber produtores interessados na renegociação. Segundo a instituição, equipes especializadas foram mobilizadas para analisar os casos e orientar os clientes sobre a adesão às condições previstas pela MP.


Atualmente, cerca de 5 mil operações estão na esteira de contratação do banco. O objetivo da renegociação é permitir que produtores reorganizem o fluxo de caixa, regularizem a situação financeira dos empreendimentos e retomem investimentos na atividade agropecuária.


“O Banco do Brasil conta com equipes preparadas para orientar os clientes sobre as condições da medida e agilizar os processos de adesão. Por isso, é fundamental buscar atendimento o quanto antes”, afirma Helton Leite, superintendente do Banco do Brasil no Espírito Santo.

Quem pode solicitar

Os interessados devem procurar uma unidade do Banco do Brasil para verificar se a operação se enquadra nas condições estabelecidas pelo programa. A contratação depende da análise dos critérios previstos na medida provisória e da apresentação de laudo técnico que comprove as perdas na produção ou a redução da renda bruta agropecuária esperada.


Em todo o país, o Banco do Brasil estima que cerca de 113 mil clientes tenham operações potencialmente elegíveis às condições previstas na MP. O volume dessas operações pode chegar a R$ 100 bilhões.


Conforme o banco, 36% desse montante corresponde a operações inadimplentes. O restante é formado por contratos que estão em dia, mas que já passaram por prorrogação ou renegociação.


As condições e orientações para produtores interessados estão disponíveis nos canais de atendimento e na página de agronegócios do Banco do Brasil.

Veja também 

Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café

BB dá carência de até dois anos para produtor que renegociar dívidas

Agência da Caixa Econômica Federal; pagamento PIS/Pasep e FGTS

PIS/Pasep: Caixa paga novo lote de dinheiro esquecido nesta sexta (25)

Decisões financeiras não precisam seguir o resultado das urnas

Patrimônio à prova de governo: o que a eleição tem a ver com seus investimentos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Produtor Rural Espírito Santo Banco do Brasil Agronegócio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 bebidas naturais para fortalecer o sistema imunológico durante a primavera
Receita Federal realiza nesta quinta (24) Operação Crédito Oculto em Vila Velha, com mandado de busca e apreensão em distribuidora de combustível
Distribuidora de combustíveis no ES é suspeita de lavar dinheiro do crime
Imagem de destaque
Marte em Leão: entenda os impactos desse trânsito nas atitudes e decisões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados