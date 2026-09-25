Marte em Leão: entenda os impactos desse trânsito nas atitudes e decisões

Imagine um guerreiro extremamente determinado, mas que não sabe exatamente a quem serve. Ele pode vencer batalhas e, ainda assim, estar construindo o reino errado. Na vida cotidiana, isso pode acontecer quando investimos energia em objetivos que já não representam quem somos. Podemos insistir em uma carreira que perdeu o sentido, manter uma situação apenas para provar que deu certo ou perseguir uma conquista porque ela parece admirável aos olhos dos outros.