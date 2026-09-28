ES tem mais de 6.420 vagas de emprego nesta segunda-feira (28)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.420 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (28). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.865, sendo 525 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante de motorista, pedreiro, encanador, auxiliar operacional, auxiliar administrativo, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 822. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, artífice de manutenção, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, carregador, encarregado de frios, jardineiro, motorista entregador, pedreiro, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. https://setades.es.gov.br/vagas-de-empregos
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 911. Há oportunidades para agente funerário, atendente de lojas, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de manutenção predial, frentista, mecânico de manutenção de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.129. Há oportunidades para açougueiro,ajudante de motorista, almoxarife, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, confeiteiro, chefe de cozinha, cozinheiro geral, dedetizador, governanta de hotelaria, motorista, nutricionista, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 367. Há oportunidades para atendente de mesa, auxiliar de cozinha, auxiliar de saúde bucal, barman, garçom, operador de vendas, pizzaiolo, subgerente de loja, saladeiro, repositor, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE GUARAPARI
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h.
Vagas: 32. Há oportunidades para vendedor, auxiliar técnico em mecânica, dentista, recepcionista, polidor de pedra, cortador de mármore, costureira, arrematadeira (confecção), entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 17. Há oportunidades para acabador de mármore, cortador de pedras, auxiliar de limpeza, chapeiro, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 136. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, armador de ferros, analista fiscal, balconista de açougue, consultor de vendas, costureiro, empregada doméstica, instalador e operador de redes telefônicas, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 63. Há oportunidades para analista de manutenção,cuidador de idosos, eletricista de instalações de veículos automotores, fisioterapeuta geral, pintor de veículos, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 266. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante florestal, atendente, auxiliar de manutenção predial, bombeiro hidráulico, camareiro de hotel, consultor comercial, encarregado de elétrica, enfermeiro assistencial, guarda-vidas, pedreiro, pintor jatista, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 229. Há oportunidades para ajudante de motorista, assistente de escritório, auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, caixa, operador de depósito, serralheiro, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 197. Há oportunidades para ajudante de caminhão, analista comercial de negócios pcd, assistente financeiro, assistente de RH, camareira, ceramista, copeiro, instalador de esquadrias, motorista de ônibus, nutricionista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para artífice de manutenção, camareira de hotel, coletor de resinas, churrasqueiro, estoquista, motofrentista, operador de ponte rolante, operador de prensa, polidor de granito, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 12. Há oportunidades para atendente de consultório médico, comprador, faturista, motorista de caminhão guincho, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 284. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de pcp, assistente de engenharia, assistente de vendas, atendente de balcão de café, classificador interno, eletromecânico de manutenção, enfermeiro do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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