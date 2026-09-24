Feirão do emprego vai oferecer 180 vagas para pessoas com deficiência na Serra

O Sine da Serra realiza, no dia 30 de setembro, o Feirão da Empregabilidade voltado para pessoas com deficiência (PCDs). A ação reunirá mais de 180 vagas distribuídas por empresas de segmentos como serviços, comércio, logística e indústria.





A iniciativa acontece das 8h às 12h, na sede do Sine, localizada no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.





O objetivo do feirão é facilitar o contato direto com os empregadores e ampliar o acesso das pessoas com deficiência às oportunidades do mercado de trabalho.