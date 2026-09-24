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Oportunidades

Feirão do emprego vai oferecer 180 vagas para pessoas com deficiência na Serra

Ação acontece no dia 30 de setembro, das 7 às 12 horas; veja como participar

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 14:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2026 às 14:46
Sine da Serra
Sine da Serra Daniel Deamorim

O Sine da Serra realiza, no dia 30 de setembro, o Feirão da Empregabilidade voltado para pessoas com deficiência (PCDs). A ação reunirá mais de 180 vagas distribuídas por empresas de segmentos como serviços, comércio, logística e indústria.


A iniciativa acontece das 8h às 12h, na sede do Sine, localizada no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.


O objetivo do feirão é facilitar o contato direto com os empregadores e ampliar o acesso das pessoas com deficiência às oportunidades do mercado de trabalho.

Há postos para funções como operador de caixa, auxiliar de logística, auxiliar de produção, auxiliar de pizzaiolo, repositor e embalador, entre outros cargos.


De acordo com o Sine da Serra, a maior parte das vagas exige ensino fundamental completo. O atendimento será realizado por ordem de chegada.


Para participar, o candidato deve apresentar documento oficial de identificação com foto.

Serviço

  • FEIRÃO DA EMPREGABILIDADE PARA PCD

  • Data: 30 de setembro

  • Local: Pró-Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe

  • Atendimento: das 8h às 17h

  • Outras oportunidades: no site de emprego da Prefeitura da Serra.

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