Feirão do emprego vai oferecer 180 vagas para pessoas com deficiência na Serra

O Sine da Serra realiza, no dia 30 de setembro, o Feirão da Empregabilidade voltado para pessoas com deficiência (PCDs). A ação reunirá mais de 180 vagas distribuídas por empresas de segmentos como serviços, comércio, logística e indústria.
A iniciativa acontece das 8h às 12h, na sede do Sine, localizada no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.
O objetivo do feirão é facilitar o contato direto com os empregadores e ampliar o acesso das pessoas com deficiência às oportunidades do mercado de trabalho.
Há postos para funções como operador de caixa, auxiliar de logística, auxiliar de produção, auxiliar de pizzaiolo, repositor e embalador, entre outros cargos.
De acordo com o Sine da Serra, a maior parte das vagas exige ensino fundamental completo. O atendimento será realizado por ordem de chegada.
Para participar, o candidato deve apresentar documento oficial de identificação com foto.
FEIRÃO DA EMPREGABILIDADE PARA PCD
Data: 30 de setembro
Local: Pró-Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe
Atendimento: das 8h às 17h
Outras oportunidades: no site de emprego da Prefeitura da Serra.
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