Emissão da primeira CNH cresce mais de 80% no ES em 2026

O número de primeiras Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas no Espírito Santo cresceu 82,61% entre janeiro e agosto de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-ES). Neste ano, foram emitidos 66.220 documentos, contra cerca de 36 mil em 2025.





Além do aumento nas emissões, também houve crescimento na procura pela primeira habilitação. Segundo dados do Ministério dos Transportes, o número de pedidos no Espírito Santo subiu 24% no período.