Emissão da primeira CNH cresce mais de 80% no ES em 2026

O número de primeiras Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas no Espírito Santo cresceu 82,61% entre janeiro e agosto de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-ES). Neste ano, foram emitidos 66.220 documentos, contra cerca de 36 mil em 2025.
Além do aumento nas emissões, também houve crescimento na procura pela primeira habilitação. Segundo dados do Ministério dos Transportes, o número de pedidos no Espírito Santo subiu 24% no período.
Com novas regras de obtenção da CNH, adotadas no fim de 2025, o processo de formação de condutores está menos burocrático, mais rápido e barato. Ainda de acordo com o ministério, os brasileiros economizaram cerca de R$ 10 bilhões entre janeiro e agosto deste ano com o novo regulamento.
O processo de primeira habilitação também pode ser iniciado pela internet, por meio do aplicativo CNH do Brasil — disponível em Android e iOS.
Para emitir o documento de forma digital, é necessário seguir o passo a passo:
- Baixar o aplicativo CNH do Brasil no celular e fazer login com a conta gov.br. Selecionar a opção para iniciar o requerimento da primeira habilitação;
- Realizar o curso teórico obrigatório de forma digital e gratuita diretamente pelo aplicativo;
- Após concluído o curso teórico, é hora de realizar a abertura do processo junto ao Detran. Para isso, é necessário acessar o site do órgão para emitir e pagar as guias de atendimento;
- Em seguida, comparecer ao órgão para a coleta de biometria;
- Realizar os exames médicos;
- Agendar e realizar o exame teórico do Detran após a aprovação em todas as etapas anteriores;
- Com a aprovação na etapa teórica, basta realizar o curso prático de direção com uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado e, por fim, fazer o exame prático.