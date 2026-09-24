AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crescimento

Emissão da primeira CNH cresce mais de 80% no ES em 2026

De janeiro a agosto, Detran-ES emitiu 66.220 habilitações; novas regras permitem fazer curso teórico gratuito e contratar instrutores autônomos

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 15:08

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

24 set 2026 às 15:08
Exame toxicológico será exigido para renovar CNH
Em 2026, foram emitidas mais de 65 mil primeiras CNHs no ES Lidiane Cuiabano/Detran-MT

O número de primeiras Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas no Espírito Santo cresceu 82,61% entre janeiro e agosto de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-ES). Neste ano, foram emitidos 66.220 documentos, contra cerca de 36 mil em 2025.


Além do aumento nas emissões, também houve crescimento na procura pela primeira habilitação. Segundo dados do Ministério dos Transportes, o número de pedidos no Espírito Santo subiu 24% no período.

Processo menos burocrático

Com novas regras de obtenção da CNH, adotadas no fim de 2025, o processo de formação de condutores está menos burocrático, mais rápido e barato. Ainda de acordo com o ministério, os brasileiros economizaram cerca de R$ 10 bilhões entre janeiro e agosto deste ano com o novo regulamento.


O processo de primeira habilitação também pode ser iniciado pela internet, por meio do aplicativo CNH do Brasil — disponível em Android e iOS.

Como emitir a CNH

Para emitir o documento de forma digital, é necessário seguir o passo a passo:


  • Baixar o aplicativo CNH do Brasil no celular e fazer login com a conta gov.br. Selecionar a opção para iniciar o requerimento da primeira habilitação;
  • Realizar o curso teórico obrigatório de forma digital e gratuita diretamente pelo aplicativo;
  • Após concluído o curso teórico, é hora de realizar a abertura do processo junto ao Detran. Para isso, é necessário acessar o site do órgão para emitir e pagar as guias de atendimento;
  • Em seguida, comparecer ao órgão para a coleta de biometria;
  • Realizar os exames médicos;
  • Agendar e realizar o exame teórico do Detran após a aprovação em todas as etapas anteriores;
  • Com a aprovação na etapa teórica, basta realizar o curso prático de direção com uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado e, por fim, fazer o exame prático.

Veja Também 

Exame toxicológico será exigido para renovar CNH

Prazo para renovar CNH vencida é prorrogado; veja quem tem direito

Imagem de destaque

CNH vencida entre junho e setembro tem validade extra até dezembro

Aplicativo CNH do Brasil

Pedágio Free Flow: como consultar e pagar pelo app CNH do Brasil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

CNH Detran Ministério dos Transportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carisma, religião e partido: eleitores do ES revelam como escolhem candidatos
FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick e outros 4
FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em SC e matou o cantor Rick
Colunistas comentam movimentações da campanha eleitoral e desempenho dos concorrentes em debate.
Reta final: Papo de Eleições analisa estratégias dos candidatos ao governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados