AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Foragido

Foragido há nove anos por latrocínio é preso com armas e drogas em Afonso Cláudio

Bruno Campos Rodrigues tentou fugir pela janela e arremessou uma pistola ao perceber a chegada da PM; drogas e outra arma foram encontradas na residência

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 15:47

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

24 set 2026 às 15:47

Bruno Campos Rodrigues, que estava foragido do sistema prisional desde julho de 2017, foi preso durante a Operação Sentinela, realizada na manhã desta quinta-feira (24), em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele cumpria pena por um latrocínio ocorrido no município em 2016. 


Bruno havia fugido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, onde cumpria pena pelo crime de latrocínio. Durante a ação, os policiais apreenderam duas armas de fogo, munições, drogas e dinheiro.


De acordo com a PM, equipes do Serviço de Inteligência do 15º Batalhão receberam uma denúncia de que um homem foragido do sistema prisional, com mandado de recaptura em aberto, estaria na localidade conhecida como Casinhas, no bairro Morada do Sol. Após confirmarem a identidade do suspeito, os policiais foram até o endereço indicado e cercaram a residência. 


Ao perceber a presença dos militares, Bruno teria tentado fugir pelos fundos da residência, passando por uma janela. Segundo a PM, ele arremessou uma pistola calibre 9 mm pela janela antes de retornar ao imóvel, onde foi abordado.


Durante a ação, os agentes encontraram R$ 2.559 em dinheiro e um aparelho celular. Com o apoio do cão policial Black, os militares fizeram buscas na área dos fundos da residência e localizaram a pistola, que estava municiada com dez munições.


Ainda segundo a PM, o cão também indicou outro ponto de interesse no interior de um quarto, em uma área abaixo do fogão. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com três munições, além de uma bolsa contendo 26 buchas de maconha, 80 papelotes de cocaína e 249 pedras de crack.


Questionado sobre os materiais, Bruno teria assumido a propriedade dos itens, segundo a PM. Ele também teria informado que comprou a pistola por R$ 13 mil e o revólver por R$ 6 mil. 


O homem foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, para as providências cabíveis.

Veja Também 

Valmir Santana Ribeiro, em destaque, foi condenado por mortes em hotel em Cachoeiro

Morre detento condenado por matar sogros de ex-prefeito no ES

Margarida Floriano da Silva foi a prisão de número 900 por reconhceimento facial

Foragida capturada em Vila Velha marca 900 prisões por reconhecimento facial no ES

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica

Homem agride esposa após achar que buquê enviado à filha era para a mulher em Cariacica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região Serrana do ES Afonso Cláudio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Diogo Rosa ainda estava pagando a moto furtada em Cariacica
Jovem tem moto furtada em Cariacica e recebe onda de apoio nas redes sociais
Imagem BBC Brasil
Viagens internacionais e jatinho de Vorcaro: os vínculos de Flávio Bolsonaro com Willer Tomaz, alvo da PF no escândalo do INSS
Imagem de destaque
Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados