Foragido há nove anos por latrocínio é preso com armas e drogas em Afonso Cláudio

Bruno Campos Rodrigues, que estava foragido do sistema prisional desde julho de 2017, foi preso durante a Operação Sentinela, realizada na manhã desta quinta-feira (24), em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele cumpria pena por um latrocínio ocorrido no município em 2016.





Bruno havia fugido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, onde cumpria pena pelo crime de latrocínio. Durante a ação, os policiais apreenderam duas armas de fogo, munições, drogas e dinheiro.





De acordo com a PM, equipes do Serviço de Inteligência do 15º Batalhão receberam uma denúncia de que um homem foragido do sistema prisional, com mandado de recaptura em aberto, estaria na localidade conhecida como Casinhas, no bairro Morada do Sol. Após confirmarem a identidade do suspeito, os policiais foram até o endereço indicado e cercaram a residência.





Ao perceber a presença dos militares, Bruno teria tentado fugir pelos fundos da residência, passando por uma janela. Segundo a PM, ele arremessou uma pistola calibre 9 mm pela janela antes de retornar ao imóvel, onde foi abordado.





Durante a ação, os agentes encontraram R$ 2.559 em dinheiro e um aparelho celular. Com o apoio do cão policial Black, os militares fizeram buscas na área dos fundos da residência e localizaram a pistola, que estava municiada com dez munições.





Ainda segundo a PM, o cão também indicou outro ponto de interesse no interior de um quarto, em uma área abaixo do fogão. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com três munições, além de uma bolsa contendo 26 buchas de maconha, 80 papelotes de cocaína e 249 pedras de crack.





Questionado sobre os materiais, Bruno teria assumido a propriedade dos itens, segundo a PM. Ele também teria informado que comprou a pistola por R$ 13 mil e o revólver por R$ 6 mil.





O homem foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, para as providências cabíveis.