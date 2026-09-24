Viagens internacionais e jatinho de Vorcaro: os vínculos de Flávio Bolsonaro com Willer Tomaz, alvo da PF no escândalo do INSS

Já nesta quarta-feira (23/9), a revista Piauí revelou detalhes sobre uma dessas viagens. Segundo a publicação, o candidato do PL viajou com sua família da Flórida (EUA) a Brasília em janeiro do ano passado em um jatinho que pertencia a Willer Tomaz em sociedade com uma empresa de Daniel Vorcaro, banqueiro que está preso acusado de fraudes bilionárias no Banco Master. O advogado também estava no voo.