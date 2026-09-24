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Moda circular

Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)

Com horário estendido, evento reunirá mais de 20 empreendedoras, opções de gastronomia vegana e estrutura completa para promover o consumo consciente

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 16:22

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

24 set 2026 às 16:22

Mais de 20 brecholeiras se reúnem nesta sexta-feira (25) para uma edição especial do encontro de brechós Garimpei, em Jardim da Penha, Vitória.


Com horário estendido, das 9h às 20h, o evento aposta na moda circular e no consumo consciente, oferecendo desde peças vintage até gastronomia vegana na area de lazer Conjunto dos Estados, a tradicional "Casinha".

Garimpei reúne diversas curadorias de brechós em um único local Divulgação

O encontro traz curadoria que abrange peças femininas, masculinas e infantis a partir de R$ 10. Os visitantes poderão encontrar roupas multimarcas, objetos vintage e diversos acessórios e semijoias. Para garantir o conforto na hora da escolha, o espaço contará com provadores exclusivos.

Gastronomia e Comodidade

Durante as onze horas de evento, o Garimpei também contará com uma área de gastronomia focada em comida vegana, alinhando a alimentação aos mesmos princípios de sustentabilidade e de menor impacto ambiental que guiam a experiência para quem vai garimpar.

Divulgação

Garimpei - Edição Prolongada

Feira de moda circular com roupas, acessórios e comida vegana que conecta pequenos empreendedores locais para incentivar o consumo consciente.

Sexta-feira (25)

9h às 20h

Rua Francisco Eugênio Musiello, nº 1080 - Jardim da Penha (área de lazer Conjunto dos Estados)

Entrada gratuita, com compras no local

Leia Mais Sobre Tá no Lucro 

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