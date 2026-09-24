Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)

Mais de 20 brecholeiras se reúnem nesta sexta-feira (25) para uma edição especial do encontro de brechós Garimpei, em Jardim da Penha, Vitória.





Com horário estendido, das 9h às 20h, o evento aposta na moda circular e no consumo consciente, oferecendo desde peças vintage até gastronomia vegana na area de lazer Conjunto dos Estados, a tradicional "Casinha".