Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)

Mais de 20 brecholeiras se reúnem nesta sexta-feira (25) para uma edição especial do encontro de brechós Garimpei, em Jardim da Penha, Vitória.
Com horário estendido, das 9h às 20h, o evento aposta na moda circular e no consumo consciente, oferecendo desde peças vintage até gastronomia vegana na area de lazer Conjunto dos Estados, a tradicional "Casinha".
O encontro traz curadoria que abrange peças femininas, masculinas e infantis a partir de R$ 10. Os visitantes poderão encontrar roupas multimarcas, objetos vintage e diversos acessórios e semijoias. Para garantir o conforto na hora da escolha, o espaço contará com provadores exclusivos.
Gastronomia e Comodidade
Durante as onze horas de evento, o Garimpei também contará com uma área de gastronomia focada em comida vegana, alinhando a alimentação aos mesmos princípios de sustentabilidade e de menor impacto ambiental que guiam a experiência para quem vai garimpar.
Garimpei - Edição Prolongada
Feira de moda circular com roupas, acessórios e comida vegana que conecta pequenos empreendedores locais para incentivar o consumo consciente.
Sexta-feira (25)
9h às 20h
Rua Francisco Eugênio Musiello, nº 1080 - Jardim da Penha (área de lazer Conjunto dos Estados)
Entrada gratuita, com compras no local