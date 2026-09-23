Reserva de emergência exige mais do que guardar dinheiro

O cenário revela uma espécie de segurança financeira de curto prazo, que pode não ser suficiente diante de situações como perda de renda ou despesas inesperadas. Por isso, o primeiro passo é construir uma reserva de emergência antes de buscar investimentos de maior risco. O ideal é ter, em geral, o equivalente a pelo menos seis meses das despesas essenciais, podendo ser mais para quem possui renda variável.





Essa reserva precisa estar em produtos seguros e com liquidez diária, que permitam acesso rápido ao dinheiro. Tesouro Selic e CDBs são algumas alternativas que podem cumprir esse papel. A poupança, embora ainda seja muito utilizada, nem sempre oferece a melhor combinação entre segurança, liquidez e rentabilidade.





Depois de formar esse colchão financeiro, é hora de estabelecer um plano claro, definindo quanto investir, por quanto tempo e quais objetivos pretende alcançar. Conhecer o próprio perfil de investidor também é fundamental para entender o nível de risco adequado. A diversificação deve ser feita de forma estratégica, distribuindo os recursos de acordo com os objetivos, prazos e tolerância ao risco.





Outro cuidado é separar os investimentos de curto, médio e longo prazo. Não faz sentido utilizar a mesma estratégia para o dinheiro de uma emergência e para aquele destinado à aposentadoria. Também é importante não tomar decisões com base nas oscilações diárias do mercado. Investir com disciplina e realizar aportes frequentes costuma ser mais importante do que tentar acertar o momento perfeito.