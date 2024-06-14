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Carol Campos

Já é junho: avalie os gastos até agora e comece a reserva de emergência

Faça um balanço de suas despesas nos primeiros meses do ano para entrar no segundo semestre com metas para economizar e ajustar o orçamento

Públicado em 

14 jun 2024 às 09:19
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Quando se fala de investimentos, muitos associam com realização de sonhos ou aposentadoria. Porém, é preciso sempre pensar na precarização da qualidade de vida com a perda de um emprego ou algum outro imprevisto. Razões suficientes para investir na reserva de emergência.
Para começar a fazer ajustes no orçamento, faço o convite para analisar os meses de janeiro a maio e responder às seguintes perguntas?
  • Tenho minha reserva de emergência? 
  • Fechei no azul todos os meses de janeiro a maio? 
  • Se não, como ficou o saldo de cada mês? 
  • Comecei o mês de junho investindo ou devendo?
  • O que quero fazer diferente de julho a dezembro?
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A avaliação no mês de junho é essencial para ajustar as finanças pessoais para o segundo semestre. Crédito: Freepik
Com as perguntas respondidas, comece sua análise na jornada do autoconhecimento. Coloque como meta fazer essa análise até o dia 30 de junho de 2024. Esse processo permitirá ter consciência de seus hábitos e da realidade.
Está disposto a começar a jornada? Com auxílio da fatura do cartão, extrato da conta corrente, recibos e outros comprovantes,  anote as categorias que mais gastou. Essa avaliação no mês de junho é essencial para florescer uma análise real para o segundo semestre.

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Agora que respondeu as perguntas e fez a análise é hora de se dedicar para virar a chave no segundo semestre.
  • Invista em conhecimento; 
  • Mantenha a anotação dos gastos atualizados em planilha ou caderno; 
  • Use as redes sociais a seu favor: comece a curtir o Banco Central do Brasil, Anbima, Tesouro Direto e Ministério da Fazenda. Quanto mais você acessar informações sobre investimentos, educação financeira e economia, mais assuntos relacionados com esse interesse irão aparecer no seu "feed". Use os algoritmos para crescer na sua cidadania financeira.
Se você tiver uma reserva de emergência, pegue o valor e divida pelo total dos seus gastos mensais (tire uma média). Se o valor der acima de 12 meses, sua situação é confortável, o que possibilita analisar seu tipo de investimento e, se é possível, diversificar os investimentos.
Se der de três a 12 meses, avalie seu trabalho (CLT, contrato, autônomo, concursado) e analise os riscos da sua profissão. A orientação para autônomos é alcançar 12 meses; se for contratado, analise o tempo do final do contrato e tente alcançar seis meses; se for CLT, tente alcançar os seis meses também. Se for concursado, coloque como meta três meses.
Está desempregado e acha que este texto não é para você? Essas palavras são para todos. Saber um caminho financeiro é essencial para o primeiro emprego ou para a retomada ao mercado. Começar e recomeçar com foco é o melhor cenário.
Esse exercício será fundamental para tornar o orçamento uma prática. Comece hoje mesmo, não deixe para o dia seguinte — nem que seja dar "print" nos gastos do cartão de crédito. Separe um caderno para as despesas e tente, no final de semana, categorizar em Habitação, Transporte, Saúde, Comunição, Estudo, Investimentos, Empréstimo, entre outros grupos.
Enfim, avance um dia de cada vez até o dia 30 de junho de 2024 e tente iniciar o dia 1º de julho com um valor a ser alcançado para a reserva de emergência. Se tiver mais de 12 meses de reserva, avance para a divesificação de investimentos. Busque conhecimento. Comece simples, comece de pouco a pouco. Apenas comece!

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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