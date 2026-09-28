Shawn Mendes fala sobre fase com Bruna Marquezine e diz estar 'construindo um lar'

Shawn Mendes e Bruna Marquezine já passaram boa parte de 2026 desfilando pelas praias do Rio de Janeiro ou passeando por Los Angeles. Agora, o casal participou do primeiro evento profissional juntos, na Semana de Moda de Milão. Mesmo trabalhando, o canadense declarou estar feliz e vivendo uma fase que nunca havia experimentado antes.

Após o fim da turnê On The Road Again Tour, em outubro de 2025, o cantor tem vivido um período longe dos palcos. Entre sua casa em Los Angeles e viagens ao Rio de Janeiro, ele contou estar construindo um verdadeiro lar.

"Estou passando meu tempo fazendo algo que nunca fiz realmente antes --construindo uma vida, uma comunidade e um lar fora da minha carreira", disse em entrevista à Vogue americana.

No último sábado (26), os dois foram juntos ao desfile da Gucci, em Milão, e o artista também participou de uma campanha para a marca. Com o fim dos compromissos profissionais, o casal conseguiu aproveitar a cidade, com direito a um bom passeio e a um gelato italiano. Os dois foram fotografados vivendo la dolce vita.

O cantor falou sobre sua percepção de Milão: "Sinceramente, desta vez pareceu completamente diferente. Senti que foi a primeira vez que realmente consegui perceber o quanto Milão é uma cidade absolutamente bonita e cuidadosa"

A namorada também ajudou a transformar a relação de Shawn com a moda. "Bruna realmente abriu meu coração para a moda e para me divertir com isso", afirmou. A influência parece ter ido além do discurso: o cantor passou a incorporar ao guarda-roupa peças da Mondepars, marca de Sasha, que já apareceram em diferentes ocasiões.