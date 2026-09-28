Xuxa manda recado ao SBT e agradece emissora: "respeito pela minha história"

Xuxa Meneghel, 63, mandou um recado ao SBT durante o Sessão +SBT Show deste sábado (26). A mensagem foi gravada durante a passagem da turnê "O Último Voo da Nave" por Curitiba. A emissora acompanhou os preparativos para a apresentação.

"Quero agradecer o carinho e também o respeito pela minha história. Sei que vocês estão aqui em Curitiba e vão fazer uma matéria linda, como sempre fizeram, com tanto respeito à minha história", afirmou.

Xuxa também falou sobre a relação que mantém com o canal ao longo dos anos. "Quero agradecer essa casa que me abraça e me acarinha tanto por tanto tempo", disse.

Durante a cobertura, o SBT promoveu uma ação com dez fãs que estavam do lado de fora da Arena da Baixada sem ingresso. Cada um recebeu um envelope, mas apenas um continha o bilhete que dava direito a duas entradas VIP para o show.

O programa também relembrou momentos da trajetória de Xuxa na televisão e recuperou uma edição do quadro Gugu na Minha Casa, em que Gugu Liberato (1959-2019) visitou a mansão da apresentadora.