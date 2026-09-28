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Xuxa manda recado ao SBT e agradece emissora: "respeito pela minha história"

Mensagem foi exibida durante cobertura de show da artista em Curitiba
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 09:37

Xuxa lança a turnê 'O Último Voo da Nave', em que celebra suas várias fases na música
Xuxa lança a turnê 'O Último Voo da Nave', em que celebra suas várias fases na música Blad Meneghel/Divulgação
Xuxa Meneghel, 63, mandou um recado ao SBT durante o Sessão +SBT Show deste sábado (26). A mensagem foi gravada durante a passagem da turnê "O Último Voo da Nave" por Curitiba. A emissora acompanhou os preparativos para a apresentação.
"Quero agradecer o carinho e também o respeito pela minha história. Sei que vocês estão aqui em Curitiba e vão fazer uma matéria linda, como sempre fizeram, com tanto respeito à minha história", afirmou.
Xuxa também falou sobre a relação que mantém com o canal ao longo dos anos. "Quero agradecer essa casa que me abraça e me acarinha tanto por tanto tempo", disse.
Durante a cobertura, o SBT promoveu uma ação com dez fãs que estavam do lado de fora da Arena da Baixada sem ingresso. Cada um recebeu um envelope, mas apenas um continha o bilhete que dava direito a duas entradas VIP para o show.
O programa também relembrou momentos da trajetória de Xuxa na televisão e recuperou uma edição do quadro Gugu na Minha Casa, em que Gugu Liberato (1959-2019) visitou a mansão da apresentadora.
Além de Curitiba, "O Último Voo da Nave" já passou por São Paulo, com duas apresentações esgotadas, e ainda terá shows em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro neste ano. Em 2027, Xuxa retorna à capital paulista para encerrar a turnê com mais duas apresentações.

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