Saúde mental no trabalho e os novos desafios para as empresas

Mas talvez o efeito mais relevante dessa mudança não esteja na fiscalização administrativa, mas sim no que acontece quando essas demandas chegam ao Poder Judiciário.

Em uma reclamação trabalhista envolvendo alegação de adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, a discussão não ficará restrita ao diagnóstico ou ao afastamento. Será necessário avaliar as condições em que o trabalho era desenvolvido, os riscos existentes e, principalmente, quais medidas foram adotadas pela empresa para identificá-los e preveni-los. É nesse ponto que a documentação produzida no curso da gestão de riscos ganha importância.

Análises de riscos, avaliações, medidas de prevenção, registros de acompanhamento, treinamentos, canais de denúncia e apuração de ocorrências passam a formar um histórico que pode ser relevante para a defesa da empresa. Não basta, portanto, que exista uma política de saúde mental ou um documento elaborado para atender à NR-1. Em uma eventual discussão judicial, será preciso demonstrar que os riscos identificados foram efetivamente considerados na gestão e, quando necessário, que houve alguma resposta por parte da empresa.

A questão é particularmente sensível quando se discute a relação entre o trabalho e o adoecimento. O art. 21-A da Lei nº 8.213/91 trata do nexo técnico epidemiológico, utilizado pelo INSS, para relacionar determinados agravos às atividades desenvolvidas pelas empresas.





A empresa, por sua vez, pode apresentar elementos que demonstrem que, naquele caso concreto, não existe relação entre o adoecimento e o trabalho. Por isso, ter informações concretas sobre as condições de trabalho e sobre as medidas de prevenção adotadas pode fazer diferença na discussão.

É por essa razão que considero que o auto de infração pode ser apenas o primeiro dos problemas. Dependendo do caso, uma discussão sobre adoecimento relacionado ao trabalho pode trazer outros desdobramentos, como estabilidade decorrente de acidente ou doença do trabalho, indenizações por danos morais e materiais, repercussões no Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e, diante de eventual negligência no cumprimento das normas de segurança e saúde, ação regressiva do INSS.