Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
5 dicas para cuidar da saúde mental no trabalho

5 dicas para cuidar da saúde mental no trabalho

Pequenos hábitos diários ajudam a reduzir a pressão e promovem o bem-estar emocional
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 out 2024 às 15:36

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 15:36

O cuidado com a saúde mental também deve se estender ao trabalho (Imagem: VectorMine | Shutterstock)
O cuidado com a saúde mental também deve se estender ao trabalho (Imagem: VectorMine | Shutterstock) Crédito:
Cuidar da saúde mental no trabalho é tão essencial quanto zelar pela saúde física, pois o ambiente profissional pode ser uma fonte significativa de estresse e desgaste emocional. O equilíbrio mental impacta diretamente a produtividade, a criatividade e a capacidade de lidar com desafios, além de prevenir o esgotamento (burnout) e doenças como ansiedade e depressão.
Neste contexto, pequenos hábitos diários ajudam a reduzir a pressão e promovem o bem-estar emocional. Por isso, a psicóloga clínica Iara Souza, autora do livro “A importância do sucesso do vazio”, compartilha cinco dicas práticas para manter a mente saudável no ambiente de trabalho. Confira!

1. Pausas estratégicas

Trabalhar longas horas sem interrupção pode aumentar o estresse e diminuir a produtividade. Reservar alguns minutos a cada hora para respirar, alongar-se ou desconectar-se da tela ajuda a evitar o esgotamento . “É essencial se reconectar consigo mesmo em pequenas pausas, criando um espaço de respiro antes de retomar as atividades”, explica Iara Souza.

2. Pratique a empatia

A empatia no ambiente de trabalho promove um clima mais colaborativo. Ouvir e apoiar os colegas não só melhora o relacionamento entre a equipe, mas também reduz a ansiedade. “Criar esse espaço de acolhimento no trabalho ajuda a diminuir o estresse e melhora a convivência”, orienta a psicóloga.
Para manter a saúde mental, também é importante separar vida pessoal e profissional (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)
Para manter a saúde mental, também é importante separar vida pessoal e profissional (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) Crédito:

3. Defina limites claros

Estabelecer limites entre a vida pessoal e profissional é fundamental para evitar o esgotamento. “Saber quando desligar o computador e se dedicar a outras atividades é um dos passos mais importantes para manter a saúde mental no trabalho. Sem esses limites, o esgotamento é inevitável”, alerta Iara Souza.

4. Organize suas tarefas

O acúmulo de tarefas pode gerar sobrecarga mental. A psicóloga sugere a organização do trabalho em etapas menores e prioridades. “Quando você divide grandes projetos em partes menores, a sensação de sobrecarga diminui, facilitando o processo”, afirma.

5. Invista em autocuidado

Praticar atividades fora do expediente que proporcionem prazer e relaxamento, como exercícios físicos, meditação ou leitura, é fundamental para o equilíbrio emocional. “O autocuidado é uma das chaves para manter a mente saudável, pois recarregar as energias fora do trabalho melhora a performance”, destaca Iara Souza.
Por Liane Mota

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Woman
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados