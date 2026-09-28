Mulher é intubada após sofrer queimaduras com óleo de fritura em Jaguaré

Uma mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras provocadas por um acidente doméstico com óleo de fritura, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no domingo (27). A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com lesões no rosto, pescoço e braço esquerdo. As queimaduras também atingiram as vias aéreas e as córneas.





A mulher foi levada de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Durante o voo, ela foi submetida a uma intubação orotraqueal.





Segundo o Notaer, a paciente permaneceu estável durante todo o trajeto. Após chegar ao hospital, foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), onde uma equipe multidisciplinar especializada já aguardava para dar continuidade ao atendimento.