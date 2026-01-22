No bairro Bonfim

Suspeito de ataque a tiros com morte em bar é preso em Vitória

Homem de 21 anos é apontado como participante do assassinato de um técnico de refrigeração ocorrido no último domingo (18)

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:23

Bruno Santos Gouvêa (em destaque) morreu em um ataque a tiros no bairro Santos Dumont Crédito: Google Maps e Acervo familiar

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (22) no bairro Bonfim, em Vitória, suspeito de participação no assassinato do técnico de refrigeração Bruno Santos Gouvêa, de 26 anos, morto a tiros no domingo (18) no bairro Santos Dumont, também na Capital.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o suspeito ficou preso por dois anos e recebeu o benefício da saída temporária em dezembro do ano passado, mas não retornou ao sistema prisional. Desde então, ele estaria tentando retomar a chefia do tráfico de drogas na região de Santos Dumont.

Ainda conforme a TV Gazeta, durante a madrugada desta quinta-feira, o suspeito foi visto por militares em uma escadaria. Ao perceberem um volume na cintura dele, os policiais tentaram realizar a abordagem. Ele chegou a tentar fugir e se esconder em uma casa, mas acabou detido.

Com ele, os militares apreenderam um radiocomunicador. O suspeito foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, onde será ouvido.

As polícias Militar e Civil foram procuradas para dar mais detalhes da ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

O crime

Bruno Santos Gouvêa morreu após um ataque a tiros em um bar localizado na Rua Loureiro Nunes, no bairro Santos Dumont, na noite de domingo (18). Testemunhas relataram à Polícia Militar que um grupo chegou ao local em um Fiat Mobi branco, desceu do veículo e disparou diversas vezes contra o interior do estabelecimento, fugindo em seguida.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares afirmaram à reportagem da TV Gazeta que o jovem não tinha envolvimento com o crime.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta