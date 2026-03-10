Mandado de prisão

Foragido por assassinato a facadas no RJ é capturado na Rodoviária de Vitória

O homem de 24 anos esperava um ônibus com destino ao Rio de Janeiro quando foi abordado pela Guarda Municipal após ser identificado através do reconhecimento facial

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:27

Um foragido do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (RJ) foi capturado na Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, na Capital capixaba, na segunda-feira (9). O homem de 24 anos aguardava para embarcar em um ônibus com destino ao Estado fluminense quando acabou identificado pelo sistema de reconhecimento facial. O nome dele não foi informado.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe verificou um mandado de prisão preventiva contra ele expedido em fevereiro deste ano. As informações do judiciário fluminense são de que ele ajudou no assassinato de um homem em Campo Grande, no RJ, em outubro de 2025.

A vítima teria saído de um bar quando foi atraída pelo suspeito capturado no Espírito Santo. Ao chegar no local da emboscada, acabou morto a facadas ao ser surpreendido por ele e outro homem. A dupla criminosa se conheceu na cela de uma unidade prisional, onde os dois cumpriram pena por um crime anterior.

Após a detenção, foi realizada a condução do indivíduo até a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentado à autoridade policial competente, para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes da ocorrência.

Outro foragido

Horas antes, a Guarda havia detido outro foragido. Mesmo com mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e falsidade ideológica expedidos pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em janeiro de 2026, ele circulava pela Vila Rubim, em Vitória, dentro de um carro.

Os agentes o encontraram após alerta enviado pelos operadores da Central de Monitoramento. "Ele foi abordado andando pela calçada da Avenida Marcos de Azevedo quando foi abordado. Não houve qualquer reação. O veículo não possuía restrições, por isso foi entregue para uma pessoa da família do detido”, descreveu o Inspetor Rocha.

